El "ruido rosa" durante el sueño profundo ayuda a limpiar las toxinas del cerebro

La emisión de ráfagas breves de "ruido rosa" durante el sueño profundo logra potenciar la limpieza de toxinas en el cerebro, ha demostrado un estudio liderado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y publicado en la revista Science Translational Medicine.

¿Qué es el "ruido rosa"?

Es una señal sonora aleatoria que contiene todas las frecuencias audibles para el ser humano (de 20 Hz a 20.000 Hz), pero cuya potencia disminuye a medida que la frecuencia aumenta.

El oído humano lo percibe como un sonido uniforme, profundo y constante, muy similar al murmullo de la lluvia cayendo, el viento entre las hojas o las olas del mar.

¿Qué dice el estudio?

La investigación, dirigida por la científica Laura Lewis, señala que este estímulo sonoro —un sonido suave y estático similar a la lluvia constante— logra amplificar las ondas eléctricas lentas del cerebro. Esta intensificación provoca a su vez un mayor flujo del líquido cefalorraquídeo (LCR), el fluido encargado de eliminar los desechos vasculares y celulares que se acumulan en el tejido cerebral.

Para aplicar el sonido en el momento exacto, el equipo desarrolló un algoritmo capaz de procesar las lecturas de electroencefalograma (EEG) en tiempo real dentro de una máquina de resonancia magnética. En las pruebas realizadas con 14 voluntarios sanos, ráfagas de ruido de solo 50 milisegundos aplicadas en el pico de las ondas lentas incrementaron la constricción y dilatación de los vasos sanguíneos, impulsando con mayor fuerza el líquido cefalorraquídeo sin llegar a despertar a los participantes.

Los investigadores confían en que este hallazgo abra la puerta a tratamientos no invasivos para potenciar la memoria, reducir el insomnio o frenar la progresión de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, caracterizadas por la acumulación de proteínas nocivas como la beta-amiloide y la proteína tau. Además, se trabaja en el desarrollo de dispositivos domésticos, como diademas auditivas, para aplicar esta tecnología durante el descanso nocturno habitual.