Cofares lanza el spot 'Donde otros no llegan' para poner en valor la contribución de sus socios

Con motivo del Día Mundial del Farmacéutico, Cofares ha lanzado el spot Donde otros no llegan, para poner en valor la contribución sociosanitaria de sus cerca de 12.000 socios. El propósito de esta iniciativa es dar visibilidad a la mayor fuerza de farmacéuticos comunitarios de España, que representa una alianza única entre la farmacia y la distribución.

"Como única distribuidora farmacéutica implantada en todo el territorio nacional, nuestra excelencia operativa nos permite llegar muy lejos para estar más cerca de las farmacias, sin importar si están ubicadas en zonas rurales o urbanas. Este Día Mundial nos debe servir para recordar la importancia sociosanitaria y asistencial de los farmacéuticos en el actual sistema sanitario", ha afirmado Eduardo Pastor, presidente de Cofares.

Además del lanzamiento de este spot, el próximo 23 de septiembre, la Fundación Cofares presentará su nuevo Plan Estratégico, así como una campaña conjunta con Fad Juventud para potenciar la salud mental entre los jóvenes y sus familias. Durante la jornada, también celebrará el I Summit 'Expertos en Salud', que abordará la situación actual de la salud mental en España y el acompañamiento emocional desde la farmacia.

Sobre Cofares

Cofares es una cooperativa de distribución farmacéutica de gama completa y un agente estratégico dentro de la cadena de valor del medicamento, que contribuye a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Como organización vertebradora de la salud, representa a cerca de 12.000 titulares de oficinas de farmacia. Desarrolla su actividad en base a la excelencia operativa; gracias a su estructura sólida, eficiente y acorde a la legislación vigente, uno de cada tres medicamentos en nuestro país es gestionado por Cofares. También apuesta por los servicios de valor añadido a las farmacias y los negocios diversificados, que abarcan toda la cadena de valor del medicamento. La organización mantiene un firme compromiso con las personas y con las prácticas empresariales responsables; en nuestro país, genera más de 3.300 empleos directos, a los que se suman otros 1.100 puestos indirectos.