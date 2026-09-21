Día Mundial del Alzheimer: una enfermedad que afecta a 1,2 millones de personas en España

Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, una jornada destinada a visibilizar una enfermedad que afecta directamente a alrededor de 1,2 millones de personas en España y que tiene un impacto mucho mayor si se tiene en cuenta a sus familiares y cuidadores. En total, son más de 5 millones de personas las afectadas directa o indirectamente por la enfermedad en nuestro país. La jornada fue instituida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuenta con el auspicio de Alzheimer's Disease International (ADI) desde 1994.

En España, la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA), junto con sus federaciones y asociaciones, aprovecha esta fecha para reclamar una mayor sensibilización social y una respuesta adecuada a las necesidades de las personas con Alzheimer y de quienes las cuidan. Este año, CEAFA lanza un mensaje contundente bajo el lema "El NO ya no es respuesta". La organización reclama que las nuevas opciones terapéuticas lleguen a las personas que puedan beneficiarse de ellas y que las decisiones sanitarias tengan en cuenta sus necesidades.

Después de más de dos décadas sin avances terapéuticos relevantes, la aparición de nuevos tratamientos ha abierto una nueva etapa en el abordaje del Alzheimer. Se trata de terapias destinadas a determinados pacientes en fases iniciales de la enfermedad que no curan el Alzheimer, pero pueden ralentizar su progresión en quienes cumplen los criterios establecidos.

CEAFA considera, sin embargo, que muchas personas continúan encontrando barreras para acceder a estas alternativas. La entidad denuncia que las dudas sobre su eficacia, sus posibles efectos secundarios, el número de pacientes que pueden beneficiarse, la adaptación del sistema sanitario y el impacto económico están contribuyendo a retrasar su incorporación.

"El ‘no’ ya no puede ser la única respuesta. Es momento de escuchar a quienes conviven con la enfermedad y actuar en consecuencia", afirma la presidenta de CEAFA, Mariló Almagro.

Entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, alerta acerca de "un frenazo en la investigación, aunque ha dado sus frutos". Matiza que "aquí en España tenemos muy buenos investigadores, pero ahora que tenemos una innovación, dos fármacos en los que tenemos la esperanza puesta porque sí se ha demostrado que ralentizan la enfermedad y que están aprobados y autorizados en España, pero se nos ha dicho que no obtendrán financiación pública". Es por ello que "todas las personas que estaban expectantes, que pudieran ser susceptibles de poder tener este medicamento, están viendo cómo un día pasa y otro día pasa y la enfermedad sigue avanzando". Respecto al lema de la actual campaña, confirma que lo eligieron para dejar claro a las Administraciones que "no nos podéis seguir diciendo que no a todo, a la innovación, a la Ley de Dependencia, que precisamente se ha votado en el Congreso y en la que tampoco estamos representados". Subraya que "somos casi el 65% de la Ley de Dependencia, no nos olvidemos".

El Alzheimer, principal causa de demencia

La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia y está detrás de hasta el 70% de los casos. Su impacto, además de sanitario, se extiende al ámbito familiar y social, especialmente por las necesidades de cuidados que pueden aparecer a medida que avanza la enfermedad.

Para CEAFA, la persona afectada debe situarse en el centro de cualquier estrategia relacionada con el Alzheimer. Esto implica conocer sus necesidades, las dificultades a las que se enfrenta y los apoyos que necesita para mantener su calidad de vida.

La organización considera que este conocimiento es fundamental para establecer medidas de apoyo que sean adecuadas y eficaces, tanto para quienes viven con la enfermedad como para sus familiares cuidadores.

Sensibilizar y reclamar medidas de apoyo

Los actos organizados con motivo del Día Mundial del Alzheimer persiguen un doble objetivo. Por un lado, sensibilizar a la sociedad sobre el impacto de la enfermedad y sus consecuencias sociosanitarias. Por otro, trasladar a las administraciones públicas las principales reivindicaciones del movimiento asociativo.

La dimensión de la enfermedad hace que las medidas de apoyo no afecten únicamente a quienes reciben un diagnóstico. El entorno familiar desempeña en muchos casos un papel fundamental en los cuidados, por lo que las necesidades de los cuidadores también forman parte de las demandas de las asociaciones.

Una enfermedad con impacto más allá del diagnóstico

El Alzheimer no afecta únicamente a la memoria o a las capacidades cognitivas de quien lo padece. Su evolución puede modificar progresivamente la vida cotidiana de la persona y de su entorno, generando nuevas necesidades de atención y cuidados.

Por ello, el Día Mundial del Alzheimer busca poner el foco no solo en la enfermedad, sino también en las personas que conviven con ella. Para CEAFA, conocer esas necesidades y ofrecer respuestas adaptadas resulta esencial para mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus familias.

La conmemoración del 21 de septiembre se convierte así en una oportunidad para recordar la dimensión de una enfermedad que afecta a millones de personas en España y para reclamar que las políticas y los recursos destinados a abordarla tengan en cuenta a todo su entorno.

Nuevos tratamientos, pero no para todos los pacientes

La llegada de estos medicamentos supone un cambio respecto al escenario de las últimas décadas, aunque su utilización está limitada a determinados perfiles de pacientes y requiere una valoración médica individual. Los nuevos tratamientos tampoco representan una cura. Su objetivo es modificar la evolución de la enfermedad en determinadas fases iniciales, por lo que su posible utilización depende de factores como el estadio del Alzheimer, las características del paciente y los criterios establecidos por las autoridades sanitarias.

CEAFA reclama que estas condiciones no se conviertan en obstáculos innecesarios para quienes sí puedan beneficiarse de la innovación.

Las personas con Alzheimer, protagonistas

La campaña del Día Mundial del Alzheimer 2026 incorpora además una reivindicación centrada en la participación de las propias personas diagnosticadas. CEAFA quiere que su voz tenga mayor peso en las decisiones relacionadas con la enfermedad y que sean escuchadas a la hora de diseñar las respuestas sanitarias y sociales.

La organización considera que las políticas sobre Alzheimer deben partir de las necesidades reales de quienes conviven con la enfermedad y sus familias, y reclama un mayor compromiso por parte de las administraciones públicas.

La Confederación representa a más de 300 asociaciones de familiares y estima que más de 4,8 millones de personas conviven en España con el Alzheimer y otras demencias, incluidos pacientes y familiares cuidadores. La entidad reclama que la innovación terapéutica vaya acompañada de recursos, información y una atención adaptada a las necesidades de cada persona.