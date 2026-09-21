El 40 % de los enfermos de alzhéimer está sin diagnosticar: los casos se triplicarán en 2050

Reconocer los primeros cambios clínicos puede marcar una gran diferencia en la evolución de la enfermedad, puesto que una detección temprana permite iniciar cuanto antes las medidas terapéuticas adecuadas y planificar los cuidados necesarios. En la actualidad, entre el 35 y el 40 % de los pacientes permanecen sin diagnosticar y, por tanto, sin recibir ningún tipo de tratamiento, según destaca el doctor José María Jiménez Páez, geriatra del Hospital Quirónsalud Córdoba y del Centro Médico Quirónsalud Jaén.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Alzheimer, este facultativo explica que el envejecimiento progresivo de la población provocará que el impacto de esta patología siga en aumento durante las próximas décadas. De hecho, las previsiones de la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (Ceafa) apuntan a que en 2050 España podría alcanzar los 3,6 millones de afectados, lo que supone el triple de la cifra actual, situada en torno a 1,2 millones. A nivel mundial, se estima que el número de enfermos podría superar los 130 millones.

Ante este escenario demográfico, el doctor Jiménez Páez considera de vital importancia mejorar la capacidad de detectar los primeros síntomas y evitar que ciertas actitudes se atribuyan únicamente a la edad. "Es fundamental no normalizar determinados cambios pensando que son propios de la edad y consultar cuando aparecen señales que puedan hacer sospechar un deterioro cognitivo", asegura el geriatra.

Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que afecta de manera progresiva a la memoria y a otras capacidades cognitivas, aunque sus consecuencias van mucho más allá de los simples olvidos. Conforme avanza, la patología llega a interferir gravemente en la autonomía del paciente, su comunicación, la capacidad para realizar actividades cotidianas y su conducta, lo que repercute de forma directa en el núcleo familiar.

Entre los síntomas de alerta destacan los olvidos frecuentes de hechos muy recientes, la repetición constante de historias, la pérdida habitual de objetos cotidianos, las dificultades para encontrar las palabras precisas o las alteraciones en la orientación. También pueden surgir cambios en el estado de ánimo. Aunque no todas estas señales implican necesariamente la existencia de esta demencia, sí exigen una valoración médica rigurosa.

Conocer la situación exacta de la persona mediante un diagnóstico precoz resulta clave para establecer un plan de actuación individualizado. De este modo, se pueden abordar desde las fases más incipientes diversos aspectos relacionados con la salud general, la funcionalidad del enfermo y su bienestar emocional, además de facilitar la toma de decisiones conjuntas con la familia.

Si bien la edad es uno de los principales factores de riesgo que no pueden modificarse, existen otros elementos sobre los que sí es posible actuar. Resulta fundamental mantener hábitos de vida saludables, prestando especial atención al control de la hipertensión, la diabetes y el colesterol. Asimismo, es aconsejable seguir una alimentación equilibrada, hacer ejercicio físico, evitar el tabaco y el alcohol, y cuidar el descanso nocturno.

El manejo de estos pacientes requiere siempre una atención médica multidisciplinar. Especialidades como neurología, medicina de familia, geriatría y salud mental deben coordinarse para adaptar las intervenciones a las distintas fases de la enfermedad y adelantarse a las complicaciones.

Por otro lado, la enfermedad tiene un profundo impacto en el entorno del enfermo. La persona que asume el papel de cuidador principal tiene que afrontar una enorme carga física y emocional. Es imprescindible atender a sus necesidades para evitar que el cuidado continuo termine provocando un deterioro de su propia salud.

"El cuidador puede llegar a olvidarse de sí mismo porque toda su atención está centrada en la persona enferma", advierte Jiménez Páez. Síntomas como el cansancio extremo, el estrés continuado, la pérdida de apetito o el aislamiento social son señales claras de sobrecarga.

Finalmente, los especialistas recuerdan que el apoyo al entorno debe mantenerse incluso después del fallecimiento del familiar. "Cuando termina una etapa tan intensa de cuidados puede aparecer un vacío muy importante, por lo que tampoco debemos olvidarnos de esa persona cuando deja de ejercer su papel", concluye el facultativo.