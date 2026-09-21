Los biomarcadores y la IA avanzan en la detección temprana del Alzheimer: así funciona el nuevo test sanguíneo

La investigación sobre el alzheimer está ampliando el foco más allá de la identificación de la patología cerebral. Los nuevos biomarcadores y las herramientas de inteligencia artificial están permitiendo analizar más información sobre la enfermedad y avanzar hacia una detección y caracterización más tempranas.

Así lo ha destacado la Asociación Española de Bioempresas (Asebio) con motivo del Día Mundial del Alzheimer, en colaboración con ADmit Therapeutics. La compañía ha desarrollado MAP-AD, una prueba in vitro con marcado CE-IVDR que permite pronosticar la progresión desde el deterioro cognitivo leve hacia la demencia por alzheimer.

La directora ejecutiva y cofundadora de ADmit Therapeutics, Marta Barrachina, ha explicado que el conocimiento de la enfermedad está incorporando actualmente una visión más amplia. Durante años, la investigación se ha centrado principalmente en la patología cerebral, mientras que ahora también se estudian factores bioenergéticos, inflamatorios, inmunológicos y genéticos.

Esta aproximación permite combinar diferentes elementos para obtener una imagen más completa de la evolución de cada paciente y abre nuevas posibilidades para desarrollar tratamientos y estrategias de intervención.

Un test sanguíneo

Uno de los principales retos en el alzheimer es conocer cómo evolucionará una persona que presenta deterioro cognitivo leve. En este ámbito se sitúa MAP-AD, una herramienta desarrollada por ADmit Therapeutics que utiliza una muestra de sangre para aportar información sobre la probabilidad de progresión hacia la demencia por alzheimer.

El test analiza la metilación del ADN mitocondrial y combina estos biomarcadores con otros factores asociados al riesgo, como el genotipo ApoE, la edad y los resultados de una evaluación neuropsicológica. Para procesar toda esta información emplea técnicas de secuenciación de nueva generación (next generation sequencing) y machine learning.

El Hospital de Bellvitge, que ha participado en la validación clínica de la herramienta, señala que MAP-AD aporta una información diferente a la de otros biomarcadores sanguíneos destinados a confirmar la presencia de patología relacionada con el alzheimer: su objetivo es pronosticar la evolución clínica de las personas con deterioro cognitivo leve.

De este modo, la herramienta pretende ayudar a identificar a aquellos pacientes con mayor probabilidad de progresar hacia una demencia, aportando información adicional para la valoración clínica.

La inteligencia artificial desempeña un papel relevante en este proceso porque permite analizar conjuntamente diferentes variables. Según ha explicado Barrachina, el machine learning puede trabajar con un conjunto de datos complejo que sería "imposible" abordar de manera individual y tradicional.

En el caso de MAP-AD, el algoritmo integra la información obtenida de los biomarcadores con factores clínicos y de riesgo para establecer una predicción sobre la evolución del paciente. La combinación de secuenciación genética y aprendizaje automático forma parte de la tecnología desarrollada por ADmit Therapeutics.

La tecnología en las consultas

El desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas no implica automáticamente su incorporación inmediata a la práctica clínica. Barrachina ha señalado que uno de los principales retos consiste precisamente en trasladar estas innovaciones al sistema sanitario.

En el caso de MAP-AD, el marcado CE-IVDR permite a la compañía comercializar la prueba en Europa y comenzar a colaborar con profesionales de la neurología. Sin embargo, la responsable de ADmit Therapeutics ha advertido de que todavía es necesario "ir venciendo las resistencias establecidas por los procedimientos habituales".

La compañía considera que la regulación y los procesos de adopción de nuevas tecnologías pueden ralentizar la llegada de estas herramientas a la práctica asistencial. La propia Barrachina ha señalado anteriormente que la adopción médica y los procesos regulatorios constituyen algunas de las principales barreras para las innovaciones en este ámbito.