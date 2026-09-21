¿Puede la alimentación funcionar como preventiva del alzhéimer?

La evidencia científica es clara: sí, sí que existe una alimentación que ayuda y protege la salud cerebral. Aunque no puede prevenir el alzhéimer al 100 % debido a factores genéticos, una dieta adecuada ayuda a reducir el riesgo, frena el deterioro cognitivo y combate la inflamación neuronal.

En el Día Mundial del Alzhéimer, que se celebra cada 21 de septiembre, cada vez son más las voces que hablan de neuronutrición. Entre las dietas más recomendadas está la de casa, la dieta mediterránea. El consumo de frutas, verduras, legumbres y grasas buenas, como el aceite de oliva o los aceites grasos del pescado, ayuda a proteger a las neuronas al tiempo que combate la neuroinflamación.

Igual que existe un tipo de alimentación que ayuda en la prevención, también es importante señalar qué nutrientes generan el efecto contrario; es decir, son un acicate para el avance o aparición temprana de las enfermedades neurodegenerativas.

Entre las más señaladas están las grasas trans y saturadas presentes en ultraprocesados y carnes rojas, los azúcares refinados y harinas blancas que provocan picos de insulina que afectan negativamente a los circuitos neuronales.

Los nutrientes que necesita nuestro cerebro

Cuando pensamos en salud cerebral, el primer nutriente que se nos viene a la cabeza es el de los ácidos grasos omega-3. Presentes en pescados grasos como el salmón, sardinas, atún y nueces. Según las últimas investigaciones, el omega-3 ayuda a tener un cerebro más resistente frente a los cambios previos a la enfermedad.

Además, vitaminas como la C, E, B12 y el folato son protectores celulares. Alimentos como los dátiles, el aguacate, los huevos y el chocolate negro aportan minerales y grasas saludables beneficiosas para la memoria.

Si queremos intensificar el efecto protector de estos nutrientes, podemos incorporar a nuestra dieta suplementos alimenticios que refuercen el efecto protector de la dieta.

Oleomega3 DHA de MundoNatural contribuye a mejorar la función cerebral y a reducir la inflamación del organismo. El cuerpo humano no puede producir estas grasas por sí mismo, por lo que es necesario obtenerlas a través de la alimentación o mediante suplementos.

Menos conocida es la función que los folatos cumplen en la salud cerebral. Los folatos (vitamina B9) son esenciales para la salud cerebral porque ayudan a sintetizar el ADN y reducen la homocisteína, un aminoácido que en niveles altos daña las neuronas. Vitanano Methyl folato de MundoNatural incluye la tecnología liposomada para mejorar la absorción y biodisponibilidad de los folatos que contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga, a la formación normal de las células sanguíneas y al metabolismo normal de la homocisteína.

En parafarmaciamundonatural.es encontramos otras herramientas y propuestas que nos pueden ayudar a cuidar de la salud de manera integral.