Retinosis pigmentaria: la enfermedad genética que va apagando la vista lentamente

Tener dificultades para orientarse en lugares oscuros, necesitar más tiempo para adaptarse a la falta de luz o notar una peor visión al anochecer puede estar entre los primeros signos de la retinosis pigmentaria, una enfermedad hereditaria que provoca una degeneración progresiva de la retina.

La oftalmóloga Beatriz Fernández-Vega, especialista del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, ha explicado que estos problemas de visión nocturna se encuentran entre los 'primeros avisos' de esta enfermedad. "La retinosis pigmentaria no suele debutar con dolor ni con un 'apagón' repentino de la vista; por eso muchas personas tardan en consultar al especialista", ha señalado la experta.

La enfermedad no corresponde a una única patología, sino a un conjunto de alteraciones de origen genético que afectan principalmente a los bastones y conos, las células fotorreceptoras de la retina, y al epitelio pigmentario retiniano. Su deterioro provoca una pérdida progresiva de la función visual que, en los casos más avanzados, puede llegar a producir ceguera legal o total.

Suele detectarse en la juventud

Aunque las alteraciones responsables de la enfermedad están presentes desde el nacimiento, su evolución suele ser lenta. Por este motivo, los primeros síntomas pueden pasar desapercibidos durante años y el diagnóstico suele producirse entre los 10 y los 30 años.

La dificultad para ver en condiciones de poca luz puede ser uno de los primeros problemas que percibe el paciente. Con la progresión de la enfermedad pueden aparecer otros síntomas, como fotofobia, deslumbramiento y una reducción del campo visual periférico. "A medida que avanza, puede aparecer fotofobia, deslumbramiento y una pérdida del campo visual periférico que condiciona actividades cotidianas como caminar por sitios concurridos, bajar escaleras o conducir", ha explicado Fernández-Vega.

El origen está en los genes

La retinosis pigmentaria tiene un origen genético y puede transmitirse mediante diferentes patrones de herencia. Uno de ellos es el autosómico dominante, en el que basta con que uno de los progenitores tenga la enfermedad para que cada hijo tenga un 50% de posibilidades de heredarla.

También puede presentarse mediante una herencia autosómica recesiva. En este caso, ambos progenitores son portadores de la alteración genética sin presentar necesariamente la enfermedad y existe un 25% de probabilidad de que un hijo herede las dos copias alteradas.

El tercer patrón señalado por la especialista es el ligado al cromosoma X. En estos casos, las madres pueden ser portadoras y los hijos varones pueden desarrollar la enfermedad.

Sin embargo, la existencia de antecedentes familiares no siempre está presente cuando se produce un diagnóstico. Además, incluso entre miembros de una misma familia que comparten una mutación, la evolución puede ser diferente, lo que "hace que sea difícil predecir con exactitud cómo evolucionará cada caso".

Ante esta variabilidad, Fernández-Vega ha destacado la importancia de realizar un seguimiento especializado de los pacientes. Cuando está indicado, el estudio genético puede contribuir a orientar el diagnóstico y facilitar el acceso a determinadas investigaciones clínicas.

Actualmente, la retinosis pigmentaria no cuenta con un tratamiento capaz de detener de forma general la enfermedad. No obstante, existen diferentes líneas de investigación dirigidas a encontrar nuevas opciones terapéuticas.

Terapia génica e investigación de nuevos tratamientos

Entre las estrategias que se están estudiando se encuentran la terapia génica, los implantes, los tratamientos neuroprotectores y diferentes aproximaciones basadas en terapias celulares. Estas alternativas se encuentran en distintas fases de investigación y no constituyen actualmente un tratamiento general para todos los pacientes con retinosis pigmentaria.

"Mientras la ciencia avanza, hay medidas que pueden marcar una diferencia en la vida diaria: controles periódicos para monitorizar la función visual, abordaje de síntomas asociados como el deslumbramiento, y recursos de rehabilitación visual y ayudas de baja visión para preservar la autonomía y la calidad de vida", ha señalado la oftalmóloga.