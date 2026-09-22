La fruta de temporada que es un auténtico elixir antiaging

A lo largo de la historia, la granada (Punica granatum) ha sido venerada por diversas culturas como un símbolo de salud, fertilidad y longevidad. Hoy en día, la ciencia médica y nutricional ha dejado atrás los mitos para confirmar con datos en la mano lo que nuestros antepasados intuían: esta fruta es uno de los alimentos antienvejecimiento más potentes del planeta.

El envejecimiento no es solo la aparición de arrugas; es un proceso biológico complejo caracterizado por el desgaste celular, la inflamación crónica y el deterioro de nuestros órganos. Los beneficios de la granada son transversales, desde ser un potente antioxidante hasta un alimento altamente antiinflamatorio o un gran aliado del corazón y las arterias.

Si hablamos de envejecimiento, tenemos que hablar de estrés oxidativo, un proceso en el que los radicales libres dañan el ADN y las proteínas de nuestras células. Para combatirlo, el organismo necesita antioxidantes, y aquí es donde la granada destaca sobre el resto.

Estudios clínicos demuestran que la granada posee una capacidad antioxidante entre tres y cuatro veces superior a la del té verde o el vino tinto. Esta propiedad se debe a su altísima concentración de polifenoles, especialmente las punicalaginas. Estos compuestos no solo neutralizan los radicales libres en el torrente sanguíneo, sino que además protegen la estructura de la piel, estimulando su elasticidad y frenando el fotoenvejecimiento y la degradación del colágeno.

En los últimos años, además, la comunidad científica ha acuñado el término inflammaging para describir el estado inflamatorio crónico de bajo grado que el cuerpo desarrolla a medida que envejece. Esta inflamación silenciosa es la raíz de la mayoría de las enfermedades relacionadas con la edad, como la artrosis o la diabetes tipo 2.

Los últimos estudios han demostrado que una ingesta habitual de granada garantiza una reducción significativa de biomarcadores inflamatorios clave.

Por último, el sistema cardiovascular es uno de los que más sufre el paso del tiempo. Con la edad, las arterias tienden a volverse rígidas y a acumular placa, lo que eleva el riesgo de infartos. La granada interviene de forma directa tanto en la elasticidad de las arterias además de estimular la producción de óxido nítrico, un gas natural que dilata las arterias y mejora de forma drástica la circulación en todo el cuerpo.

Colacell Antiox de MundoNatural se sirve del potencial de esta fruta para desarrollar uno de los suplementos más conocidos y reconocidos de la marca.

Gracias al colágeno hidrolizado puro, la Vitamina C y el extracto de granada, Colacell Antiox no sólo mejora la elasticidad de la piel sino que además, fortalece las articulaciones y frena el envejecimiento celular.

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