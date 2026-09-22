Las claves para dormir mejor: cómo organizar tu día para priorizar el descanso

El sueño no debería quedar relegado al final de la jornada, cuando ya se han completado todas las obligaciones. La psicóloga y especialista en sueño Nuria Roure ha defendido la necesidad de organizar la agenda diaria teniendo en cuenta las horas de descanso y no utilizar el sueño como el último elemento del día.

"Tenemos que darle la importancia que merece al sueño, que es un promotor de salud y nos está reparando noche tras noche. No tenemos que dejar el sueño para lo último del día y dormir cuando hayamos acabado todas las tareas, sino que es necesario darle prioridad", ha explicado Roure durante la presentación del libro The Mind Guardian: El ecosistema que cuida nuestra salud cerebral.

La obra ha sido presentada este lunes por Samsung y la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (Ceafa) con motivo del Día Mundial del Alzheimer y reúne recomendaciones de especialistas de diferentes ámbitos relacionados con la salud cerebral.

Una de las ideas que la especialista ha cuestionado es la creencia de que las necesidades de sueño disminuyen necesariamente con la edad. Roure ha señalado que dormir poco o tener un descanso de mala calidad puede estar relacionado con un peor envejecimiento.

"Pero lo que sabemos es que cuando dormimos poco o mal envejecemos mucho más rápido y peor. En varios estudios, tras medir los telómeros del ADN, podemos predecir qué es lo que queda de esperanza de vida y se ha comprobado que las personas que duermen peor tienen menos esperanza de vida", ha apuntado.

La especialista ha defendido así la importancia de prestar atención tanto al número de horas de sueño como a la calidad del descanso, especialmente dentro de una estrategia más amplia de cuidado de la salud cerebral.

Los despertares nocturnos

Roure también ha ofrecido una recomendación concreta para aquellas personas que se despiertan durante la noche: evitar comprobar constantemente la hora. "No debemos mirar el reloj si me despierto a las tres de la madrugada, porque genera mucha activación y más ansiedad. Ponemos el despertador y, si no ha sonado, hay que dormir", ha indicado.

Además de Roure, el libro The Mind Guardian: El ecosistema que cuida nuestra salud cerebral cuenta con las aportaciones de especialistas en neurología, nutrición, sueño, actividad física y neurociencia cognitiva.

La publicación amplía el proyecto The Mind Guardian, cuya aplicación está orientada a explorar determinadas funciones cognitivas en personas mayores de 55 años. El nuevo trabajo pretende acercar a la población conocimientos relacionados con la prevención y con distintos factores modificables vinculados al bienestar cognitivo.

"The Mind Guardian nació para ayudar a que más personas pudieran prestar atención antes a su salud cerebral. Con este libro queremos dar un paso más y acercar conocimiento que nos ayude a entender que ese cuidado también forma parte de nuestras decisiones de cada día", ha señalado la directora de Marketing Corporativo y Comunicación de Samsung España, Elena Fernández.

Por su parte, el director ejecutivo de Ceafa, Jesús Rodrigo, ha incidido en la importancia de mantener hábitos relacionados con la alimentación, la actividad física y la socialización.

"El Alzheimer es una enfermedad multicausal, pero todavía no conocemos por qué se produce, y ese es un verdadero problema. La ciencia avanza, pero lo que está claro es que tenemos que poner todos de nuestra parte", ha afirmado.

Alimentación y relaciones sociales

El dietista-nutricionista y tecnólogo alimentario Aitor Sánchez ha puesto el foco en la alimentación cotidiana y ha señalado productos vegetales frescos, grasas de calidad y sector del aceite de oliva entre los alimentos que pueden formar parte de una dieta saludable.

La pedagoga especializada en neurociencia cognitiva Marta Romo, por su parte, ha destacado la importancia de la reserva cognitiva, que ha definido como un "escudo" que puede construirse y reforzarse durante toda la vida. "Es como un colchón que nos permite amortiguar todos los impactos del estilo de vida moderno", ha explicado.

Entre sus recomendaciones figura reservar cada día momentos para mantener conversaciones y relaciones con otras personas. "El establecimiento de vínculos genera mucha reserva cognitiva", ha apuntado.

Romo también ha advertido sobre el papel de los dispositivos electrónicos y su capacidad para ocupar momentos que anteriormente se dedicaban a actividades como procesar información, aburrirse o simplemente "no hacer nada".