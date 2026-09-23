Cardiólogos e instituciones reclaman reforzar la prevención secundaria cardiovascular

La jornada, celebrada con la colaboración de Novartis con motivo del Día Mundial del Corazón, que se celebra el 29 de septiembre, ha reunido a expertos sanitarios, senadores y representantes institucionales, que se han realizado mediciones de riesgo cardiovascular a través de un dispositivo móvil.

En España, las enfermedades cardiovasculares causan más de 113.000 fallecimientos cada año, siendo responsables de más del 25% del total de defunciones en el país. Estas patologías plantean un desafío fundamental: proteger a quienes ya han sufrido un primer evento y continúan expuestos a un elevado riesgo cardiovascular.

Superar el episodio agudo no significa que el riesgo haya desaparecido. Uno de cada cuatro pacientes que ha tenido un infarto de miocardio experimenta otro en los dos años siguientes. Por otro lado, los pacientes con antecedentes de ictus o ataque isquémico transitorio presentan un riesgo acumulado cercano al 13% de tener nuevos eventos en los cinco años posteriores.

La prevención secundaria busca evitar que el paciente vuelva a sufrir un nuevo evento. Para ello, es necesario mantener un tratamiento y seguimiento adecuado y actuar de forma sostenida sobre los factores de riesgo cardiovascular, como el colesterol LDL elevado, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo o una adherencia insuficiente al tratamiento.

Los expertos han destacado que avanzar en prevención secundaria implica consolidar estrategias de seguimiento capaces de mantener el control del riesgo a largo plazo, promover hábitos de vida saludables y favorecer una actuación precoz cuando sea necesario. El doctor Andrés Íñiguez, presidente de la FEC, explica que "la prevención secundaria debe entenderse como un proceso continuo y compartido, en el que el paciente cuente con el apoyo de los profesionales sanitarios y con las herramientas necesarias para cuidar de su salud cardiovascular".

España cuenta desde 2022 con la Estrategia en Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud (ESCAV), que establece una hoja de ruta común para mejorar la salud cardiovascular desde un abordaje integral. Entre sus líneas de actuación se encuentran el impulso de la prevención secundaria y la rehabilitación cardiaca, el control de los factores de riesgo y la continuidad asistencial.

El doctor Ignacio Fernández-Lozano, presidente de la SEC, afirmó que "es esencial reforzar la colaboración entre Atención Primaria y Cardiología para garantizar un seguimiento adecuado y actuar de forma precoz. La Estrategia en Salud Cardiovascular del SNS ofrece una hoja de ruta clara que debemos acelerar, especialmente en la implantación de circuitos asistenciales coordinados y en el refuerzo de la prevención. Asimismo, debemos avanzar hacia modelos de atención más homogéneos en todo el territorio".

A este marco nacional se suma el 'Safe Hearts Plan', aprobado por la Comisión Europea en diciembre de 2025, que articula sus actuaciones en torno a tres grandes pilares: prevención; detección precoz y cribado; y tratamiento y atención. La iniciativa europea representa una oportunidad para seguir impulsando las estrategias nacionales, poner en valor las experiencias que ya se están desarrollando, compartir buenas prácticas y avanzar hacia modelos de seguimiento cada vez más coordinados.

Amaya Echevarría, presidenta de Novartis España, señala que "España y Europa han dado pasos importantes para situar la salud cardiovascular entre sus prioridades. El reto ahora es transformar esas estrategias en avances reales para las personas, especialmente para quienes siguen expuestos a un riesgo elevado tras un primer evento cardiovascular. Para lograrlo, es fundamental reforzar la colaboración entre administraciones, profesionales sanitarios, sociedades científicas, pacientes e industria, y favorecer un acceso ágil y equitativo a la innovación. Desde Novartis queremos seguir contribuyendo a este esfuerzo compartido".