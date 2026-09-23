La llegada del otoño, la mejor época para tratar las varices

Dejamos atrás el verano, el calor y damos la bienvenida a la estación de la caída de la hoja. El otoño es la estación ideal para tratar las varices debido a una combinación de factores climáticos, fisiológicos y de comodidad en el postratamiento. Tras los meses estivales, donde las venas sufren una mayor dilatación por las altas temperaturas, la bajada del termómetro ofrece el escenario perfecto para una recuperación óptima.

Durante el verano son varios los factores que hacen que los problemas de circulación de retorno sean más frecuentes, empezando por el calor que actúa como vasodilatador, el sedentarismo o los viajes largos en coche o avión provocan complicaciones como una mayor hinchazón, trombosis e incluso sangrados.

¿Por qué el otoño es la mejor época?

El otoño presenta un escenario meteorológico más propicio para el tratamiento. Debido a la bajada de las temperaturas se produce una mejor tolerancia a las medias de compresión que suelen aportar mucho calor a los pacientes. El clima templado del otoño mejora su tolerancia.

Tras eliminar una variz, es muy común que aparezcan pequeños hematomas o marcas transitorias en la piel. Si a estas marcas les da el sol directo, pueden provocar hiperpigmentaciones (manchas oscuras permanentes). La ropa de otoño y la menor intensidad solar eliminan este riesgo de forma natural.

Por último, los tejidos venosos necesitan tiempo para cicatrizar, absorberse y curarse por completo. Iniciar el proceso en los meses otoñales garantiza llegar al siguiente verano con unas piernas completamente sanas, estéticas y sin molestias.

Y si bien, durante el verano, hay muchos afectados que usan cremas y suplementación para amortiguar el impacto de las altas temperaturas, seguir tomando o aplicando este tipo de herramientas ayuda a devolver una circulación normal o aliviar del todo la situación.

En este sentido, tanto Varifín en cápsulas como en crema de MundoNatural es una de las mejores opciones que tenemos en el mercado. Mientras que Varifín en cápsulas mejora la circulación sanguínea periférica y de retorno aliviando síntomas como las varices y las piernas cansadas gracias a la vitamina C, el castaño de indias o el ruscus.

La crema, además, nos aporta un alivio al instante gracias a su efecto frío sobre las piernas. Varifín en crema a base de aceites y extractos de plantas logra un efecto relajante y refrescante en las piernas.

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