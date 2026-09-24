Identifican una correlación entre la baja densidad de los huesos y la pérdida acelerada de facultades cognitivas

Un estudio de la Universidad Johns Hopkins, publicado en la revista científica Radiology, ha encontrado una relación sorprendente: las personas que pierden masa ósea en las vértebras de la espalda suelen sufrir un deterioro cognitivo más rápido y presentan más daños en el cerebro debido a la edad.

La densidad de los huesos mide cuánto calcio y otros minerales tienen guardados. Cuando esa densidad baja, los huesos se vuelven frágiles (lo que conocemos como osteoporosis). Sin embargo, hasta ahora casi no se había investigado si tener los huesos débiles tenía algo que ver con el funcionamiento de nuestra mente.

Para entender esta relación, los científicos analizaron los datos médicos de cientos de personas que se habían hecho escáneres de pecho, resonancias del cerebro y pruebas de memoria.

Usando un programa de inteligencia artificial capaz de medir la salud de los huesos en las imágenes médicas, calcularon la fuerza ósea en la columna de 2.086 personas. Al final, seleccionaron a 715 participantes a los que siguieron de cerca durante un tiempo para ver cómo evolucionaba tanto su esqueleto como su cerebro.

Las zonas de la mente más castigadas

Al revisar las resonancias cerebrales, los investigadores buscaron "pequeñas cicatrices" y desgastes en la sustancia blanca, que son las conexiones que permiten que las distintas partes del cerebro se hablen entre sí. Estos daños suelen provocar pérdidas de memoria y aumentan el riesgo de sufrir demencia.

Los resultados fueron claros: las personas con huesos más débiles en la espalda mostraban un bajón más rápido en sus capacidades mentales. Además, el desgaste afectaba a zonas muy concretas del cerebro, como las encargadas de la atención, la memoria de trabajo y la capacidad para planificar o tomar decisiones.

El motivo

A pesar de los resultados, los científicos aclaran que tener osteoporosis no causa demencia directamente.

Según explicó el profesor Shadpour Demehri, uno de los líderes del estudio: "Este estudio es el primer análisis secundario longitudinal que relaciona la densidad mineral ósea vertebral basal con los cambios en la estructura de la sustancia blanca, la progresión de la hiperintensidad de la sustancia blanca y la cognición". El investigador añadió que "este estudio exhaustivo, que utiliza tanto imágenes como evaluaciones clínicas, indica claramente que la densidad ósea basal está asociada con medidas funcionales y de imagen de la degeneración cerebral relacionada con la edad".

La explicación no es que el hueso "contagie" al cerebro, sino que hay un problema de fondo en el cuerpo que afecta a los dos a la vez. Como aclaró el propio Demehri, "este estudio no trata sobre causa y efecto, sino más bien sobre la observación de un síndrome metabólico que puede causar degeneración tanto ósea como cerebral". El experto señala que "la coexistencia observada en el estudio podría reflejar factores metabólicos comunes asociados al envejecimiento, como la resistencia a la insulina, la dislipidemia y los cambios menopáusicos, en lugar de un efecto directo del hueso al cerebro". Es decir, cambios del envejecimiento (como el colesterol, los problemas con el azúcar o la menopausia) desgastan a la vez el esqueleto y la mente.

Este hallazgo es muy útil porque permite usar pruebas que ya se hacen habitualmente para pillar a tiempo dos problemas al mismo precio.

Como señala la doctora Sara Momtazmanesh, "la tomografía computarizada de tórax se realiza para la detección del cáncer de pulmón, la evaluación del calcio, el seguimiento de nódulos y muchas otras indicaciones". Por eso, la investigadora destaca que "estas exploraciones podrían proporcionar una medición oportuna de la densidad ósea de la columna torácica, la cual está asociada con una pérdida de la función cognitiva".