La Fundación Cofares aborda el reto de la salud mental desde la farmacia en su Summit 'Expertos en Salud'

El acto ha contado con la apertura institucional de Eduardo Pastor, presidente de Cofares y su Fundación, junto a Beatriz Martín Padura, directora general de Fad Juventud, y con un panel de expertos formado por Juan López-Belmonte, presidente de ROVI; Raúl Díaz-Varela, presidente de Kern Pharma; Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, y Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes (FEP).

La jornada se enmarca en un contexto en el que la salud mental y el bienestar emocional se han consolidado como uno de los mayores desafíos sociosanitarios. De hecho, según los datos actualizados del último Informe Anual del Sistema Nacional de Salud elaborado por el Ministerio de Sanidad, el 34% de la población española padece algún problema de salud mental.

Durante su intervención, Eduardo Pastor ha reivindicado el papel indispensable del ecosistema de Cofares en este ámbito: "Somos un pilar de cohesión social para el acceso equitativo a los tratamientos en todo el territorio. Además, contamos con una red de cerca de 12.000 socios cuyas farmacias actúan como espacios de salud seguros y primer punto de contacto con el sistema sanitario, lo que nos convierte en agentes esenciales para la detección precoz de problemas de salud mental".

Juan López-Belmonte (ROVI) ha apuntado que "la salud mental exige respuestas compartidas y trabajar en colaboración". Y ha agregado: "La cooperación entre administraciones, profesionales sanitarios, pacientes, comunidad científica e industria es esencial para construir un sistema más integrado y centrado en la persona".

Mientras, Raúl Díaz-Varela (Kern Pharma) ha indicado que "cuando hablamos de salud mental, muchos tratamientos son crónicos y su interrupción puede tener consecuencias tanto a nivel clínico como a nivel social". "Por ello, desde Kern Pharma impulsamos medicamentos genéricos como herramienta clave para garantizar la continuidad terapéutica, ya que ayudan a los pacientes puedan acceder y sostener sus tratamientos en el tiempo", ha señalado.

Por otro lado, Juan Abarca (HM Hospitales) ha expuesto que en HM Hospitales entienden que "la salud mental no puede abordarse de forma aislada". "Por eso hemos desarrollado un modelo asistencial integrado en el que Psiquiatría trabaja de manera coordinada con Neurología, Neuropsicología, Psicología Clínica, Neurofisiología y otras especialidades, cuando es necesario", ha indicado. Finalmente, Andoni Lorenzo (FEP) ha afirmado que "hemos avanzado en la idea de situar al paciente en el centro, pero todavía existe una distancia importante entre escuchar al paciente y hacerle realmente partícipe de las decisiones".

Con esta primera edición del Summit 'Expertos en Salud', la Fundación Cofares consolida un espacio de reflexión y colaboración orientado a promover soluciones compartidas ante los grandes retos sanitarios y sociales, situando a la farmacia como un aliado estratégico en el acompañamiento emocional de la población.