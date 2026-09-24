Las vitaminas que mejor te protegen frente a los virus

Con la llegada del otoño los días empiezan a acortarse y las temperaturas se estabilizan a la baja, un cambio que el cuerpo nota antes de que la mente lo asuma. A esto se suma la reducción de las horas de luz y el aumento de las rutinas y exigencias laborales.

La forma más efectiva de adaptarnos a los cambios de estación, temperatura y rutinas es precisamente aportar en nuestro día a día hábitos que pasen por una dieta equilibrada, un buen descanso, actividad física regular y una suplementación específica para reforzar las defensas de nuestro organismo.

Si tuviéramos que buscar entre todas las vitaminas que más ayudan y refuerzan nuestro sistema inmunológico, dos son las que más destacan: la Vitamina C y la Vitamina D. Ambas comparten además, que suelen estar bastante carentes en nuestras dietas. Son muchas las personas que sufren de un escorbuto subclínico, bajos niveles de Vitamina C, y es que el ser humano es uno de los pocos mamíferos que no produce esta vitamina, por lo que se tiene que incluir en la dieta o aportar a través de la suplementación.

Su función es esencial ya que fortalece el sistema inmunológico estimulando las defensas naturales del cuerpo y protegiendo a las células contra el daño oxidativo.

Si hablamos de la Vitamina D, la cada vez menor exposición al sol y la reducción de las horas de luz en esta época del año coinciden con los bajos niveles de una vitamina que no sólo contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunológico, sino que interviene en la expresión de más de mil genes, siendo preventiva del alzheimer y algunos tipos de cáncer.

En España, más del 50 % de la población (y hasta el 75 % según algunos estudios recientes) presenta bajos niveles o carencia de vitamina D; por eso la alimentación se queda corta para garantizar unos correctos niveles de esta vitamina que funciona como una vitahormona.

El reto de la suplementación de estas vitaminas

Tanto la Vitamina C como la D comparten la misma dificultad a la hora de suplementar: los problemas en la absorción. Es por eso, que a la hora de elegir un suplemento es fundamental que busquemos fórmulas altamente biodisponibles. Tecnologías como las liposomadas, que han revolucionado el sector de la suplementación, garantizan la llegada de estos nutrientes al centro mismo de la célula evitando, al mismo tiempo, los efectos adversos por su liberación en órganos como el intestino, que provoca efectos adversos o colaterales.

Tanto Vitanano C 1062 como Vitad3 de Mundonatural de este mismo laboratorio garantizan al mismo tiempo tanto la máxima absorción como la ausencia de efectos adversos por la interacción con el sistema digestivo.

Mientras que la vitamina C ayuda a fomentar la producción de glóbulos blancos conocidos como linfocitos y fagocitos, que ayudan a proteger el cuerpo contra las infecciones, la Vitamina D estimula células de defensa, produce sustancias antimicrobianas y controla la inflamación.