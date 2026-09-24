Sanidad corrige las listas de espera tras la rectificación de Castilla-La Mancha: de 92 a 117 días de demora quirúrgica

El Ministerio de Sanidad ha tenido que actualizar los datos oficiales de listas de espera del Sistema Nacional de Salud correspondientes a diciembre de 2025 después de que Castilla-La Mancha haya rectificado la información que había aportado. El ajuste modifica algunos de los principales datos del informe, incluida la demora media nacional para una intervención quirúrgica, que pasa de 121 a 122 días.

La corrección se ha publicado este jueves. En concreto, la cifra de pacientes pendientes de una operación en Castilla-La Mancha aumenta en 231 personas. Esto supone que de los 853.509 que figuraban inicialmente se pasa a 853.740 de media total.

El Ministerio también ha corregido algunos datos por especialidades. Dermatología mantiene los 64 días de espera media, mientras que cirugía cardíaca continúa en 77 días. En oftalmología, sin embargo, la cifra pasa de 77 a 80 días. En el extremo contrario, angiología y cirugía vascular pasa de 151 a 152 días.

La rectificación de Castilla-La Mancha ha provocado la reacción de la Comunidad de Madrid, que ha puesto el foco precisamente en el efecto que el cambio tiene sobre la media nacional. Fuentes del Gobierno madrileño han destacado que Castilla-La Mancha haya comunicado ahora que no eran 92 días, sino 117, el tiempo de espera para una operación, y que se hayan incorporado esos 231 pacientes que no figuraban en la información anterior.

"No son 92 días como dio Page, sino 117 días para una operación —25 días más— y han sumado 231 nuevos pacientes que esperar para operarse que antes no habían comunicado... Esto sí que es un maquillaje y no los 57 del Ramón y Cajal", señalan estas fuentes a Libertad Digital.

Hacen referencia así a la polémica abierta en Madrid en torno al Hospital Ramón y Cajal después de que El País publicase que 57 pacientes de traumatología habían pasado de prioridad preferente a normal, lo que ampliaba de 90 a 180 días el plazo previsto para su intervención. Más Madrid llevó posteriormente a la Fiscalía de Madrid una denuncia contra el hospital y la Consejería de Sanidad por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y revelación de secretos, después de acusar a la CAM de una supuesta manipulación de las listas.

Por su parte, el Gobierno regional negó entonces que la dirección del hospital hubiera maquillado las listas de espera. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, sostuvo que el origen de la controversia estaba en la actuación de un cirujano y en un expediente disciplinario, y no en una instrucción institucional para alterar los datos. Según explicó, el propio cirujano denunciante había "manipulado de manera irregular la gravedad de 57 pacientes de traumatología para su beneficio, para trabajar menos y operar casos menos complejos", por lo que, en palabras de Matute, "se ha denunciado a sí mismo".

A pesar de las correcciones de Sanidad, Madrid sigue reduciendo las listas de espera. Según esta nueva actualización del Ministerio, la espera media quirúrgica a diciembre de 2025 de Madrid figura en 50 días, frente a los 122 días de media del conjunto del Sistema Nacional de Salud. Se trató de la Comunidad Autónoma con menor tiempo de espera.