El Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo y la UFV impulsan una nueva Escuela de Enfermería

El Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo ha puesto en marcha su Escuela de Enfermería Quirónsalud Pozuelo-UFV, en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). Un proyecto académico, coordinado a través de Campus Quirónsalud, que refuerza la relación que ambas instituciones mantienen desde hace casi dos décadas y que impulsa el aprendizaje continuo, la cultura Quirónsalud y la transformación del modelo asistencial.

A partir de este curso 2026-2027, un grupo seleccionado de 60 estudiantes del Grado en Enfermería de la UFV recibirán tanto la formación teórica como la práctica en las instalaciones del hospital, integrándose desde el inicio de sus estudios en un entorno clínico real y altamente especializado. "Este acuerdo nace con la vocación de convertirse en un referente en la formación de profesionales de enfermería capaces de integrar excelencia científica, competencia clínica, liderazgo profesional, innovación e inspiración humanista", explica Adolfo Fernández-Valmayor, director de Campus Quirónsalud.

El modelo educativo, basado en la cultura Quirónsalud, integra tres grandes dimensiones inseparables: la excelencia académica de la Universidad Francisco de Vitoria, la excelencia formativa, asistencial y científica del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, y una concepción profundamente humanista del cuidado como eje vertebrador de la profesión enfermera.

La formación se desarrollará en uno de los entornos hospitalarios más avanzados del país, el Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, que cuenta con la acreditación Joint Commission International como Hospital Académico, un reconocimiento que avala los más altos estándares de calidad asistencial, seguridad del paciente, investigación, docencia clínica y mejora continua.

En ese sentido, la doctora Lucía Alonso, directora gerente del hospital, apunta que "esta acreditación aporta un valor diferencial al proyecto educativo, ya que permite a los estudiantes incorporarse a una organización donde la asistencia sanitaria, la generación de conocimiento y la innovación forman parte de una misma cultura profesional".

Además, la proximidad entre universidad y hospital favorece una inmersión progresiva de los estudiantes en escenarios clínicos reales y permite conectar de manera permanente teoría, práctica profesional, juicio clínico y toma de decisiones. Asimismo, este modelo permite a los enfermeros del hospital convertirse en referentes profesionales, mentores y agentes fundamentales de una comunidad de aprendizaje compartida por toda la institución.

"Esta nueva Escuela de Enfermería supone un paso más en una relación consolidada entre la Universidad Francisco de Vitoria y Quirónsalud y responde a una convicción compartida: la mejor formación sanitaria se construye acercando desde el principio la universidad a la realidad asistencial. Queremos que nuestros estudiantes aprendan en contextos reales, junto a profesionales de referencia, y que desarrollen no solo una sólida preparación científica y clínica, sino también el criterio, la responsabilidad y la dimensión humana que exige el cuidado de cada persona", señala José Antonio Verdejo, secretario general de la Universidad Francisco de Vitoria.

La actividad investigadora del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, con alrededor de 240 estudios activos al año, ofrece a los estudiantes familiarizarse con la práctica basada en la evidencia y participar en un entorno comprometido con la generación de conocimiento científico. A ello se suma una apuesta decidida por la transformación digital, mediante herramientas de simulación clínica, tecnologías digitales, aprendizaje basado en problemas y análisis de casos que contribuyen a mejorar la autonomía profesional y la calidad de los cuidados.

La puesta en marcha de esta Escuela de Enfermería coincide además con el 20º aniversario del centro, habiéndose convertido en estos años en uno de los hospitales privados de referencia en España. Destaca por su apuesta por la alta especialización, la tecnología de vanguardia y especialidades médicas y quirúrgicas como la cirugía cardíaca, neurocirugía, cirugía oncológica y cirugía cerebral. De hecho, este año ha sido incluido en los rankings World's Best Hospitals y World's Best Specialized Hospitals de Newsweek, y es el cuarto hospital español en el Índice de Reputación Sanitaria (MRS).