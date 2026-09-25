La obesidad y el sobrepeso cuestan a España 19.600 millones, más que el gasto en Defensa

El exceso de peso se ha convertido en un desafíno no solo de salud pública, sino también macroeconómico de primera magnitud. Según el informe La carga económica del sobrepeso y la obesidad en Europa, elaborado por la Office of Health Economics (OHE) a petición de la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (Efpia), esta condición genera en nuestro país un agujero de enormes proporciones. En concreto, el coste alcanza los 19.600 millones de euros anuales, lo que representa un 1,2 % del producto interior bruto (PIB) o, visto desde una perspectiva individual, 401 euros por cada ciudadano.

Desde Farmaindustria, patronal que forma parte de la Efpia, subrayan la magnitud de esta cifra al compararla con otras partidas presupuestarias fundamentales, destacando que el impacto económico excede ampliamente lo destinado a Defensa o a las políticas de vivienda. Del montante total, los costes directos acaparan el 76 %, situándose en 14.900 millones de euros. Las principales responsables de esta sangría en el sistema sanitario son las patologías derivadas del alto índice de masa corporal (IMC). Así, las dolencias musculoesqueléticas suponen 4.300 millones, seguidas de la diabetes tipo 2 con 3.000 millones, las enfermedades cardiovasculares con 2.700 millones y la enfermedad renal crónica con 1.700 millones.

Por otro lado, los denominados costes indirectos ascienden a 4.700 millones de euros, lo que conforma el 24 % restante. Este apartado recoge las consecuencias sociales, donde el absentismo y la inactividad económica restan 1.300 millones cada uno. Asimismo, el presentismo laboral y los cuidados informales suman 900 millones por cabeza, mientras que la mortalidad prematura conlleva una pérdida de 300 millones. Aunque el porcentaje de gasto indirecto es inferior al de otras naciones de nuestro entorno, los graves niveles de bajas laborales lastran de forma muy considerable la productividad general.

Si ampliamos el foco al conjunto del continente, la situación resulta igualmente preocupante. El 56 % de los europeos convive con kilos de más, una proporción que ya afecta a uno de cada tres niños. En los ocho Estados analizados —Alemania, Francia, Italia, Irlanda, Grecia, Rumanía, Reino Unido y nuestra propia nación— el elevado IMC está detrás de 278.000 muertes anuales y de la desaparición de ocho millones de años de vida saludable. La pérdida de riqueza asociada oscila entre el 0,6 % y el 1,4 % del PIB.

El documento recuerda que el Gobierno aprobó de manera reciente el Documento de Desarrollo de la Estrategia de Cronicidad del Sistema Nacional de Salud 2025-2028, en el que se cataloga este problema como una auténtica prioridad. Sin embargo, existen importantes barreras asistenciales en la actualidad. Los medicamentos específicos no cuentan con financiación generalizada por parte del sistema público, lo que restringe el acceso de los pacientes. Una situación que se ve seriamente agravada por las largas listas de espera y las grandes diferencias regionales que sufren los ciudadanos para poder acceder a cirugías metabólicas y bariátricas.