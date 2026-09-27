Identifican proteínas sanguíneas que podrían medir los efectos de un tratamiento contra el Alzheimer

En Estados Unidos se han identificado varias proteínas presentes en la sangre que cambian durante el tratamiento con lecanemab, un fármaco contra el Alzheimer comercializado como Leqembi. Los investigadores consideran que algunos de estos biomarcadores podrían servir en el futuro para comprobar cómo responde cada paciente a la terapia.

Los resultados, publicados en la revista The Lancet Neurology, se han obtenido a partir del seguimiento de 197 personas con síntomas iniciales de Alzheimer y acumulación de placas de proteína amiloide en el cerebro.

Un tratamiento difícil de monitorizar

Las terapias antiamiloide están indicadas para determinados pacientes en las primeras fases de la enfermedad y actúan eliminando los depósitos de proteína amiloide que se acumulan en el cerebro. Estos tratamientos no curan el Alzheimer ni recuperan la función cognitiva perdida, pero los ensayos clínicos han demostrado que pueden ralentizar la progresión de la enfermedad.

Hasta ahora, sin embargo, los médicos han contado con pocas herramientas para comprobar qué efecto está teniendo el tratamiento en un paciente concreto. Para confirmar la eliminación de las placas amiloides es necesario recurrir a pruebas de neuroimagen, que pueden resultar costosas y no están disponibles con facilidad en todos los centros.

"Cuando los pacientes quieren saber cómo funcionan los tratamientos antiamiloides, es difícil darles una respuesta clara", explica Suzanne Schindler, coautora principal del estudio y profesora de Neurología en WashU Medicine.

"Sabemos, gracias a los ensayos clínicos, que los tratamientos antiamiloides probablemente ayuden al paciente promedio con síntomas iniciales de Alzheimer, pero actualmente contamos con herramientas limitadas para monitorizar sus efectos. Sería muy útil disponer de un análisis de sangre que nos indicara cómo está funcionando el tratamiento en cada paciente, especialmente si se está eliminando el amiloide del cerebro y cómo está cambiando este".

34 proteínas cambian con el tratamiento

Los investigadores siguieron durante un máximo de dos años a los 197 pacientes, que recibieron una infusión de lecanemab cada dos semanas. Aproximadamente cada seis meses se les realizaron análisis de sangre y pruebas cognitivas. Además, un grupo de ellos se sometió a pruebas de neuroimagen para comprobar la evolución de las placas amiloides.

El equipo, dirigido por Rui Mu, estudiante de posgrado en el laboratorio del investigador Carlos Cruchaga, analizó 130 proteínas presentes en el plasma sanguíneo. Después comparó sus niveles con los cambios registrados en las capacidades cognitivas de los pacientes y con la eliminación de amiloide observada en las pruebas cerebrales. Los resultados mostraron cambios significativos en 34 proteínas después del tratamiento.

"Varios marcadores de la patología del Alzheimer volvieron a niveles similares a los que se encuentran en individuos cognitivamente sanos, lo que sugiere que el tratamiento estaba eliminando las placas amiloides", señala Cruchaga, profesor del Departamento de Psiquiatría y director fundador del Centro de Neurogenómica e Informática de WashU Medicine.

Entre las proteínas identificadas se encuentra la tau fosforilada, uno de los principales marcadores de la enfermedad de Alzheimer, que se acumula de forma anormal en el cerebro de los pacientes.

Más proteínas relacionadas con la inflamación

El estudio también detectó un aumento de varias proteínas relacionadas con la inflamación. Los investigadores explican que este resultado es coherente con el funcionamiento de los tratamientos antiamiloide, que estimulan a las células inmunitarias del cerebro, conocidas como microglía, para eliminar las placas.

"Las microglías eliminan el amiloide del cerebro, por lo que tiene sentido que observemos niveles más altos de proteínas relacionadas con la activación microglial", explica Cruchaga. "Esto sugiere que el tratamiento está activando el sistema inmunitario según lo previsto".

Los investigadores subrayan además que ninguno de estos cambios relacionados con la inflamación se asoció con un deterioro cognitivo más rápido en los pacientes estudiados.

Hacia un análisis de sangre

El trabajo ha permitido identificar dos grupos de posibles biomarcadores con aplicaciones diferentes. El primero mostró una relación con la eliminación del amiloide. Si estos resultados se confirman en futuros estudios, podrían ayudar a determinar cuánto tiempo debería mantenerse el tratamiento con terapias antiamiloide.

Actualmente, la única forma de confirmar que las placas han desaparecido es mediante una prueba de imagen cerebral, por lo que un análisis de sangre podría facilitar el seguimiento de los pacientes.

El segundo grupo de biomarcadores se relacionó con cambios en la memoria y el pensamiento. Los investigadores plantean que podrían utilizarse para desarrollar pruebas pronósticas capaces de orientar a pacientes y cuidadores sobre la probable evolución de la enfermedad.