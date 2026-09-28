Día Mundial del Corazón: la urgencia de suplementar con Omega-3

Este lunes se celebra el Día Mundial del Corazón. Una fecha que nos pone una vez más frente al espejo de cómo nos cuidamos y de cómo ser capaces de frenar las enfermedades cardiovasculares, que son las de mayor mortalidad en todo el mundo junto al cáncer.

Los ácidos grasos esenciales Omega-3, concretamente el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el docosahexaenoico (DHA), se consolidan como pilares críticos para la supervivencia y el rendimiento óptimo del organismo humano. Históricamente vinculados a la salud cerebral y a la resolución de procesos inflamatorios, las investigaciones clínicas contemporáneas revelan que el impacto de estos nutrientes va mucho más allá: son determinantes para la flexibilidad estructural, la resiliencia psicológica frente al estrés crónico y el blindaje del sistema cardiovascular.

A pesar de su carácter indispensable, el cuerpo humano presenta una marcada ineficiencia metabólica para sintetizar EPA y DHA a partir de precursores vegetales como el ácido alfa-linolénico (ALA). Al transformarse solo una mínima fracción, la comunidad científica los clasifica hoy como nutrientes esenciales de dependencia exógena. Esto significa que su presencia en el organismo está condicionada de manera estricta por la ingesta directa de fuentes marinas, principalmente pescados grasos y microalgas.

El reto nutricional y la estrategia de la suplementación

Los datos epidemiológicos reflejan que el menú de la sociedad occidental carece del volumen necesario de productos marinos. Entidades de referencia como la Fundación Española del Corazón y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) señalan que se requiere una ingesta diaria mínima de 250 mg de EPA y DHA para el mantenimiento básico de la función cardíaca. Si el objetivo clínico incluye la modulación de los triglicéridos o la optimización de la presión arterial, las necesidades terapéuticas se elevan.

Para alcanzar estos umbrales, las pautas dietéticas aconsejan priorizar el consumo de especies como la caballa, la trucha, el salmón, el arenque y las sardinas, además de derivados de algas marinas. No obstante, ante la brecha nutricional existente en la población, la suplementación con ácidos grasos Omega-3 purificados se presenta como una estrategia correctora eficaz y respaldada por la evidencia. Optar por complementos de alta concentración permite restaurar de forma predecible el índice de Omega-3 en los tejidos, ofreciendo una herramienta de prevención primaria frente a la rigidez y el desgaste cardiovascular y neurológico del día a día.

La gama Oleomega 3 del laboratorio MundoNatural, tanto en su fracción DHA como EPA, se diferencia de muchos suplementos estándar de Omega-3 del mercado principalmente por tres factores técnicos: su forma química de máxima absorción, su altísima concentración y el tratamiento del aceite para evitar el sabor a pescado y la presencia de la tecnología TG que ayuda al transporte de estas grasas esenciales hasta la célula. Mientras que muchos productos comerciales económicos utilizan formas de baja calidad o mezclas genéricas que obligan a tomar varias cápsulas al día, esta línea destaca por las siguientes características esenciales:

Uno de los mayores problemas de los suplementos de aceite de pescado es el reflujo, el olor y la facilidad con la que se oxidan y se vuelven rancios.

Las perlas de Oleomega 3 se someten a un proceso de desodorización, eliminando por completo el sabor y aroma a pescado.

Además, incorpora vitamina E natural (D-alfa-tocoferol) en su fórmula. Esta vitamina actúa como un potente antioxidante que estabiliza el Omega-3 dentro de la perla, asegurando que el compuesto llegue intacto y fresco al torrente sanguíneo.

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