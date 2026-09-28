Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo comienza su programa de cirugía pediátrica con Da Vinci

El Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo ya ha comenzado su programa de cirugía robótica pediátrica asistida con Da Vinci. Ya se han realizado las dos primeras intervenciones: la primera una malformación congénita de la vía biliar y la segunda la extracción de cálculos biliares. "La cirugía robótica en Pediatría tiene un campo de aplicación muy amplio y permite abordar numerosas patologías de la cavidad abdominal y torácica. Puede utilizarse en intervenciones de cirugía gastrointestinal y hepatobiliar, como en cirugía esofágica, funduplicaturas, resecciones intestinales, cirugía colorrectal, esplenectomías, colecistectomías o cirugías de la vía biliar. También puede emplearse en determinadas intervenciones torácicas, como resecciones pulmonares, cirugía mediastínica o reparación de algunas malformaciones congénitas. No obstante, la indicación debe individualizarse en cada paciente en función de su edad, tamaño, patología y características de la intervención", enumera del Dr. Carlos Delgado Miguel, cirujano pediátrico del Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo y responsable de estas primeras intervenciones.

La cirugía pediátrica asistida con Da Vinci permite realizar intervenciones complejas mediantes un abordaje mínimamente invasivo y con una gran precisión. "El robot proporciona al cirujano una visión tridimensional ampliada del campo quirúrgico, eliminar el temblor fisiológico y permite realizar movimientos muy precisos gracias a instrumentos articulados con una gran libertad de movimiento. Esto resulta especialmente útil en pacientes pediátricos donde trabajamos con espacios anatómicos muy pequeños y sobre estructuras especialmente delicadas", explica el Dr. Delgado Miguel, que añade que "la cirugía robótica permite abordar intervenciones complejas de una forma mínimamente invasiva que técnicamente serían muy difíciles mediante laparoscopia convencional. El robot amplía las posibilidades de la cirugía mínimamente invasiva pediátrica".

La utilización de Da Vinci mantiene las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva, como incisiones pequeñas, menos agresión de la pared abdominal o torácica, menor dolor postoperatorio y una recuperación más rápida y frente a la laparoscopia añade más posibilidades para el cirujano, como una visión tridimensional aumentada, filtración del temblor e instrumentos articulados que reproducen los movimientos de la muñeca humana dentro del paciente. "Esto facilita la disección, la sutura y la reconstrucción de estructuras anatómicas muy pequeñas".

La cirugía pediátrica robótica en niños obliga al cirujano una mayor planificación: "Debemos estudiar cuidadosamente donde colocar cada puerto (lugar en el que se introducen los brazos del robot), la distancia entre los brazos robóticos, la posición del paciente y el espacio disponible dentro del abdomen y el tórax. Cuanto menor es el paciente, mayor es la dificultad técnica y más importante es la experiencia del equipo".

Menos dolor y recuperación más rápida

La cirugía robótica reduce el traumatismo sobre la pared abdominal y torácica, lo que puede traducirse en menor dolor y una movilización y recuperación precoces. "Dependiendo del tipo de intervención, los niños pueden comenzar antes a beber y a comer, levantarse y recuperar progresivamente su actividad habitual", asegura el Dr. Delgado que explica que las heridas en esta clase de intervenciones son más pequeñas y que su impacto estético también es menor.

Para conseguir poner en marcha este programa de cirugía pediátrica es necesario que el cirujano que la realiza haya asistido previamente a gran variedad de procedimientos robóticos en niños para "conocer diferentes técnicas y estrategias quirúrgicas y aprender de equipos que cuentan con una amplia experiencia. Además, se debe completar un programa de acreditación específico de la empresa fabricante del robot y haber completado más de 200 horas de entrenamiento con simulador. "La cirugía robótica posee una curva de aprendizaje específica y, en niños, la formación adquiere más importancia debido al menor tamaño de los pacientes. Por eso antes de poner en marcha un programa de cirugía robótica consideramos fundamental combinar la formación reglada, entrenamiento intensivo en simulación y experiencia en centros internacionales de alto volumen para trasladar esta tecnología a nuestros pacientes con las máximas garantías y seguridad".

Cirugía robótica

Quirónsalud se consolida como referente en innovación tecnológica mediante una apuesta líder por la cirugía robótica, contando actualmente con más de 20 plataformas Da Vinci instaladas. Este compromiso con la vanguardia se refuerza con la incorporación de los primeros tres robots Da Vinci 5 en España, el sistema más sofisticado que existe, diseñado originalmente por ingenieros de la NASA. Esta tecnología transforma los movimientos del cirujano en impulsos de máxima precisión, eliminando el temblor humano y ofreciendo una visión 3D de alta definición, lo que permite realizar procedimientos mínimamente invasivos que reducen el tiempo de hospitalización a la mitad en la mayoría de los casos.

Además, en el área de traumatología el Grupo dispone en varios de sus centros de más de una decena de robots ROSA, CORI y VELYS para cirugía de reemplazo de prótesis. Estos sistemas de asistencia robótica permiten realizar una planificación quirúrgica 3D personalizada según la anatomía de cada paciente, garantizando una colocación de prótesis exacta y un mayor respeto por los tejidos blandos. Gracias a esta infraestructura de última generación, Quirónsalud potencia la precisión quirúrgica y optimiza la recuperación funcional y la seguridad de sus pacientes, situándose a la vanguardia de la medicina asistida por tecnología.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica.

Conjuntamente, cuenta con más de 55.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional.