Aumenta el rechazo a la maternidad mientras el 35% no logra los hijos que desea

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos de avance de la Encuesta de Fecundidad 2025, una estadística de periodicidad irregular que continúa la serie histórica iniciada en 1977 y cuya última edición se remontaba a 2018. Los datos reflejan que el 15,5% de las mujeres de entre 18 y 55 años no deseaba tener hijos en 2025, lo que representa un incremento de más de tres puntos respecto al 12,3% registrado en 2018. Pese a esta tendencia, el deseo de formar una familia sigue siendo mayoritario en la sociedad española: el 69,0% de las mujeres deseaba tener al menos dos hijos.

Brecha entre el deseo y la realidad

El estudio revela una importante desconexión entre la fecundidad deseada y la real. El 34,8% de las mujeres afirmó tener menos hijos de los que quería. Por nacionalidades, este porcentaje se eleva al 37,1% entre las mujeres españolas, mientras que entre las extranjeras se sitúa en el 26,7%.

A la hora de analizar las barreras para no alcanzar la maternidad deseada, la edad marca diferencias sustanciales. El 45,3% de las menores de 35 años alegó que todavía espera tener más hijos. Sin embargo, a partir de los 35 años, las causas principales responden a problemas laborales, de conciliación y económicos. En el caso de las españolas, las razones de conciliación pesan más que entre las extranjeras (28,5% frente al 20,5%), mientras que los motivos económicos priman más entre las extranjeras (15,7% frente al 13,6%).

Diferencias entre hombres y mujeres ante los incentivos

En cuanto a las medidas para incentivar la natalidad, la prioridad para la mayoría de las mujeres sigue siendo ampliar la duración de los permisos de maternidad y paternidad. La segunda medida más solicitada son las asignaciones por hijos a cargo menores de 18 años. En el caso de los hombres, el orden de preferencias se invierte: situaron las ayudas económicas por hijo a cargo por delante del aumento de los permisos.

Por otro lado, la encuesta refleja que el 19,4% de las mujeres cree que no se debe incentivar la natalidad, lo que supuso un incremento de 4,2 puntos frente a 2018. Este rechazo a las políticas de fomento de la natalidad creció de forma acusada entre las mujeres de 35 a 39 años, donde aumentó un 72,6%. Por nacionalidad, el porcentaje de mujeres extranjeras que rechaza incentivar la natalidad fue superior al de las españolas en todos los tramos de edad.

Aumento de la reproducción asistida

La imposibilidad o el retraso en la llegada de los hijos ha impulsado el recurso a la medicina reproductora. El 6,0% de las mujeres de 18 a 55 años se ha sometido a un tratamiento de reproducción asistida, lo que supone un incremento del 11,9% respecto a 2018.

El uso de estas técnicas alcanza su pico máximo en el grupo de edad de 40 a 44 años, donde el porcentaje llega al 9,6%. Asimismo, las mujeres españolas recurren en mayor medida a la reproducción asistida que las extranjeras (6,6% frente al 3,6%). Entre los varones, el 4,7% afirmó haber recurrido a este tipo de tratamientos, sufriendo un leve descenso de casi cinco décimas en comparación con los datos de 2018.