Cuidar la flora intestinal también beneficia tus músculos

Desde hace años la investigación médica ha señalado a la flora intestinal como uno de los centros de la salud y del bienestar. El más de kilo a kilo y medio de bacterias que conviven en nuestro intestino no sólo son las responsables de la efectiva absorción de los nutrientes, si no que también están implicadas en la producción de neurotransmisores y parte de las defensa de nuestro organismo. Sistema nervioso e inmunitario son, por lo tanto, muy sensibles al trato que le damos a los habitantes de nuestro intestino.

Ahora, una investigación reciente establece una nueva relación entre la flora intestinal y la función muscular una conexión que está siendo investigada en el contexto del envejecimiento y que cobra especial interés en las mujeres a partir de la menopausia.

Los especialistas señalan que estos resultados no permiten hablar de una

"bacteria del músculo", sino que contribuyen a comprender que el ecosistema intestinal puede participar en procesos que hasta hace pocos años no se relacionaban directamente con la microbiota.

El músculo es un tejido metabólicamente activo que participa, entre otras funciones, en la utilización de la glucosa y en el metabolismo energético. Mantener una adecuada masa y función muscular contribuye además a conservar la movilidad, el equilibrio y la autonomía, por lo que su cuidado debe comenzar antes de que aparezcan problemas asociados a la edad.

Los especialistas subrayan asimismo la importancia de preservar directamente

la función muscular mediante actividad física y, especialmente, entrenamiento

de fuerza, acompañado de una alimentación que cubra adecuadamente las necesidades energéticas y proteicas.

El poder de los simbióticos

Siguiendo con la relación establecida por esta nueva investigación, cuidar, restaurar y equilibrar la flora intestinal cobra si cabe una mayor importancia. A la hora de elegir un buen producto, un probiótico que sea capaz de recomponer el equilibrio en nuestro intestino es importante que incluyamos los simbióticos en esta ecuación, como lo hace Simbioline Megaflora de MundoNatural. Este no sólo contiene las bacterias, los probióticos si no también el alimento de las mismas, el simbiótico, que garantizan la implantación de estos microorganismos en el intestino. Cada cápsula aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos junto con inulina y vitamina B6 lo que le hacen uno de los suplementos más completos y potentes del mercado.

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