Descubren cómo frenar la pérdida de memoria del Alzheimer sin actuar sobre el cerebro

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis (Estados Unidos) han identificado una posible vía para reducir la neurodegeneración asociada a la acumulación de la proteína tau. El estudio, realizado en ratones, muestra que bloquear una proteína denominada CXCR3 limita la entrada de células inmunitarias al cerebro y reduce el daño neuronal. Los resultados se han publicado en la revista Neuron.

El equipo estudió ratones con una acumulación de tau similar a la que se produce en algunas enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el alzhéimer. Los investigadores administraron durante varios meses un anticuerpo dirigido contra CXCR3, una proteína presente en la superficie de las células T, que participan en la respuesta inmunitaria.

Tras el tratamiento, los animales presentaban aproximadamente la mitad de células T en el cerebro respecto a los ratones que no habían recibido el anticuerpo. Además, conservaron alrededor de un 40% más de tejido cerebral en las zonas relacionadas con la memoria y obtuvieron mejores resultados en una prueba de memoria.

Estos efectos se produjeron pese a que los niveles de proteína tau en el cerebro no cambiaron. Los investigadores también observaron menos signos de daño neuronal en los animales tratados.

El papel de las células T

El estudio parte de investigaciones anteriores que habían relacionado la acumulación de tau con una respuesta del sistema inmunitario. En este caso, los investigadores analizaron cómo las células T activadas llegan al cerebro.

El equipo había detectado previamente niveles elevados de la quimiocina CXCL10 en los ratones con acumulación de tau. Esta molécula actúa como una señal que atrae a las células T, que cuentan con el receptor CXCR3 en su superficie.

Los investigadores comprobaron que los ratones que carecían de CXCL10 o de CXCR3 en sus células T presentaban una menor infiltración de estas células en el cerebro, incluso cuando se provocaba inflamación para activar la respuesta inmunitaria.

Posteriormente, administraron el anticuerpo contra CXCR3 a ratones jóvenes con acumulación de tau durante tres meses y medio, con una dosis cada cinco días. Al finalizar el tratamiento, los animales tenían aproximadamente la mitad de linfocitos T en el cerebro y habían conservado más tejido cerebral que los ratones no tratados.

En fase experimental

Los investigadores comprobaron además que el anticuerpo llegaba hasta el borde del cerebro, pero no penetraba en el tejido cerebral. Según el equipo, este resultado plantea la posibilidad de actuar sobre la neurodegeneración sin necesidad de que el tratamiento llegue directamente al cerebro.

Actualmente no existe un tratamiento capaz de detener la muerte de las células cerebrales asociada a las tauopatías. Los medicamentos contra el alzhéimer lecanemab y donanemab actúan sobre la proteína amiloide y pueden ralentizar el deterioro de la enfermedad, pero no están dirigidos específicamente contra la acumulación de tau.