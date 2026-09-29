El innovador método español que combate la depresión severa sin anestesia

Un protocolo acelerado de estimulación magnética transcraneal (EMT), desarrollado por el director médico del Instituto Andaluz de Salud Cerebral, Álvaro Moleón, ha obtenido resultados en pacientes con depresión resistente al tratamiento y ansiedad comórbida.

Moleón presentó el denominado 'Protocolo Sevilla' durante las IV Jornadas de Actualizaciones en Neuromodulación, organizadas la semana pasada en Sevilla por la Sociedad Española de Psiquiatría Clínica (SEPC). Según ha explicado el psiquiatra, alrededor del 30% de los pacientes con depresión también presentan ansiedad.

La EMT es una técnica de neuromodulación no invasiva que permite modificar la actividad cerebral mediante un campo magnético generado por una bobina situada sobre el cráneo. El procedimiento no requiere anestesia y actúa sobre determinadas zonas de la corteza cerebral.

El 'Protocolo Sevilla' aplica la técnica durante tres semanas consecutivas. Los pacientes reciben un total de 30 sesiones de unos 12 minutos, repartidas en tres o cuatro sesiones durante tres días a la semana.

Los resultados

El estudio, realizado en condiciones de práctica clínica real con 64 pacientes, señala que el 45% de los participantes con síntomas depresivos y el 48% de aquellos con sintomatología ansiosa respondieron al tratamiento. En este estudio, se consideró respuesta una reducción de al menos el 50% de los síntomas.

Además, el 30% de los pacientes experimentó una remisión completa de los síntomas depresivos y el 23% de los relacionados con la ansiedad. Los investigadores no observaron efectos secundarios graves y los registrados fueron leves y transitorios, según los resultados publicados en la revista Alpha Psychiatry.

El protocolo utiliza estimulación theta-burst bilateral, con cTBS sobre la corteza prefrontal dorsolateral derecha e iTBS sobre la izquierda. También emplea una intensidad del pulso magnético del 133,5 por ciento del umbral motor.