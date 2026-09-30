¿Operar a corazón abierto? Existe una técnica menos invasiva que ya se aplica a la cirugía cardíaca

Uno de los últimos avances más destacados en el campo de la cirugía cardíaca ha tenido lugar gracias a las técnicas mínimamente invasivas, que han permitido no abrir el esternón para operar un corazón enfermo, logrando acceder a él a través de la axila, una nueva vía hasta entonces no empleada por los expertos.

En concreto, estos avances mencionados en técnicas mínimamente invasivas permiten acceder al corazón mediante pequeñas incisiones y, en determinados pacientes, reparar o sustituir válvulas cardíacas a través de una vía en la axila. ¿Cómo se realiza esta pionera técnica y qué ventajas puede aportar frente a la cirugía convencional?

Dr. Alberto Forteza | Fuente: Quirón

En España, este procedimiento está disponible únicamente en un número muy reducido de centros altamente especializados, tal y como asegura el doctor Alberto Forteza, jefe de Servicio de Cirugía Cardíaca de los hospitales universitarios Quirónsalud Pozuelo y La Luz (Madrid), quien destaca que ha podido formarse directamente con los pioneros de esta técnica en centros europeos de referencia. "Desde entonces, nuestro objetivo ha sido implementarla en España con los más altos estándares de seguridad, de calidad y de resultados clínicos", mantiene.

Esta técnica "marcará un antes y un después en la cirugía valvular en España", y además, en un momento en el que la demanda de procedimientos menos invasivos está en aumento: "Disponer de esta opción significa ofrecer a nuestros pacientes soluciones que no solo salvan vidas, sino que lo hacen mejorando la experiencia global del tratamiento y la calidad de vida posterior".

Llegar al corazón sin necesidad de abrir el esternón

Dice que se trata de una innovadora técnica mínimamente invasiva que permite intervenir válvulas cardíacas sin necesidad de abrir el esternón, y a través de una incisión única de unos cinco centímetros bajo la axila del paciente (acceso transaxilar).

"El acceso transaxilar representa un salto cualitativo en la cirugía cardíaca. Permite una intervención segura y eficaz, con un impacto físico y emocional mucho menor para el paciente", señala el doctor Forteza.

En concreto, detalla que este procedimiento está indicado especialmente para pacientes que necesitan la reparación o sustitución de válvulas cardíacas —fundamentalmente la mitral, la aórtica y la tricúspide— y que desean una alternativa menos invasiva a la cirugía convencional.

Menos trauma quirúrgico y menor riesgo de sangrado

"Gracias a este abordaje, los cirujanos pueden acceder directamente al corazón sin necesidad de abrir el esternón. Frente a otras técnicas mínimamente invasivas que requieren varias incisiones en el tórax, el acceso transaxilar utiliza un solo punto de entrada, lo que se traduce en una reducción del trauma quirúrgico y del riesgo de sangrado", asegura el doctor Forteza.

Además, entre otra de sus ventajas, tal y como insiste este especialista de Quirónsalud Pozuelo y La Luz, a través de esta incisión la visión de las válvulas es más directa y el beneficio estético "es muy notable" al estar la cicatriz en una localización prácticamente invisible.

"La experiencia acumulada muestra que estos pacientes presentan una estancia hospitalaria más corta, una reincorporación más temprana a su vida cotidiana y una menor tasa de complicaciones asociadas a la consolidación de la fractura esternal", defiende el jefe de Servicio de Cirugía Cardíaca de los hospitales universitarios Quirónsalud Pozuelo y La Luz.

A su vez, destaca que, al preservar la integridad del esternón, esta técnica es especialmente valiosa en pacientes jóvenes, en deportistas o en aquellos que necesitan mantener un estilo de vida muy activo, pero también en pacientes mayores con osteoporosis, donde la fragilidad ósea incrementa el riesgo de complicaciones.

Otro aspecto fundamental, en opinión del doctor Forteza, es la seguridad del procedimiento ya que, según diversos estudios, la reparación y la sustitución valvular mediante acceso transaxilar ofrece tasas de éxito equivalentes a las obtenidas con la cirugía tradicional, pero con claras ventajas en términos de recuperación y de calidad de vida.

Con la incorporación de esta técnica, los hospitales universitarios Quirónsalud Madrid y La Luz reafirman su liderazgo en el campo de la cirugía cardíaca avanzada, consolidándose como centros de referencia para el tratamiento integral de la patología valvular. Ambos hospitales cuentan con un equipo multidisciplinar altamente especializado en cirugía cardíaca, anestesiología y cardiología, así como con tecnología de última generación que permite ofrecer al paciente un abordaje individualizado y seguro.