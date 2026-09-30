Piel atópica: por qué no hay que esperar al brote para cuidar de tu piel

La piel atópica es una enfermedad crónica estrechamente relacionada con nuestro estilo de vida, alimentación, estrés y descanso. En la actualidad, la dermatitis atópica afecta a aproximadamente 2,7 millones de personas en España, alrededor del 5,6% de la población. Se trata de una enfermedad en la que la piel se siente especialmente sensible y seca ya que la barrera de protección se altera y se vuelve sensible ante los cambios en el ambiente y también de nuestro sistema nervioso.

Los brotes, que cursan con enrojecimiento y eccemas no se pueden evita en la mayoría de las ocasiones pero sí podemos preparar a la piel para que cuando se produzcan sean den menor intensidad e impacto.

Por ello, incluso cuando las lesiones no son visibles, mantener una rutina adecuada de cuidado puede ayudar a proteger la piel frente a los factores externos. Para entender un poco más cómo funciona esta enfermedad hay que conocer cómo funciona la actúa la barrera hidrolipídica de la piel. Se trata de una capa protectora de las agresiones externas al tiempo que impide que nuestra piel pierda el agua. Cuando esta barrera se daña, se altera el agua se evapora y aparecen la sequedad, irritación, rojeces, descamación, grietas y heridas.

En las personas con dermatitis atópica, el frío, el viento y la sequedad ambiental pueden contribuir a deteriorarla. Por este motivo, el cuidado cotidiano debe formar parte de la estrategia para mantener la piel en mejores condiciones.

Cuidados desde el interior al exterior

La estrategia más inteligente es combinar la suplementación, que nos aportará un cuidado profundo e integral desde dentro, con el uso de productos de cosmética natural que nos ayude a devolver la integridad de la piel a nivel tópico.

Hidramas de MundoNatural puede ser un apoyo complementario muy interesante para las personas con dermatitis atópica debido a cómo actúan sus dos ingredientes activos desde el interior para reforzar la barrera cutánea y mitigar la sequedad extrema. El ácido hialurónico del que está compuesto tiene la capacidad de retener hasta 1.000 veces su peso en agua. Al tomarse por vía oral, ayuda a nutrir las capas profundas de la dermis a las que las cremas tópicas no siempre llegan con la misma intensidad, mejorando la hidratación general y ayudando a suavizar la aspereza de la piel atópica.

Mientras que las cápsulas de Hidramas trabajan a nivel sistémico reteniendo agua desde el interior, el Bio Oil Aceite de Aguacate de Mundo Natural actúa de forma local en la epidermis como un excelente emoliente y reparador de la barrera cutánea. Al aplicarlo de forma tópica, crea una película protectora natural que sella la humedad. Esto potencia la acción del ácido hialurónico de las cápsulas: evita que el agua que Hidramas retiene en las capas profundas se evapore a través de la superficie cutánea.