Ágora Diplomática destaca a hospitales españoles como recomendados para el cuerpo diplomático

Los expertos de Ágora Diplomática destacan y recomiendan al Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, situado en Pozuelo de Alarcón; al Centro Médico Teknon, en Barcelona; y al Hospital Quirónsalud Marbella como centros de referencia para el cuerpo diplomático acreditado en España, por su calidad asistencial y sus protocolos específicos de atención a diplomáticos.

La selección ofrece cobertura en tres áreas estratégicas: Madrid, donde se concentra la actividad de las embajadas; Barcelona, con una importante presencia consular e internacional; y Marbella, como referencia para el sur del país.

Los expertos sanitarios de Ágora Diplomática ponen en valor la combinación de excelencia médica, tecnología de vanguardia y atención personalizada de los tres centros, así como sus protocolos específicos para atender las necesidades de la comunidad diplomática. Estos aspectos constituyen el fundamento de su recomendación para los representantes diplomáticos acreditados en España.

La incorporación del Hospital Quirónsalud Marbella amplía el alcance territorial de esta selección y refuerza la atención a la comunidad diplomática en el sur del país, complementando la oferta asistencial de los centros de Madrid y Barcelona.

Esta iniciativa se enmarca en la labor de Ágora Diplomática para fomentar las relaciones institucionales y la cooperación entre el cuerpo diplomático y las principales entidades públicas y privadas del país, facilitando el acceso a servicios de calidad durante su estancia en España.