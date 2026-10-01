Hallan la enzima responsable de la resistencia al tratamiento en el cáncer de mama

Un equipo de investigadores del Hospital Infantil de Boston, en Estados Unidos, ha logrado un avance significativo en la lucha contra los tumores mamarios. Los científicos han descubierto que la fumarilacetoacetato hidrolasa (FAH) actúa como un factor determinante para impulsar la tolerancia a los fármacos estándar, conocidos como inhibidores de CDK4/6, en pacientes con tumores que presentan receptores hormonales positivos (HR+). Este hallazgo supone un gran paso para comprender por qué algunas terapias dejan de ser efectivas con el paso del tiempo.

El estudio, que ha sido publicado en la prestigiosa revista científica Science Advances, ofrece una respuesta clara a uno de los principales desafíos oncológicos en la actualidad. Gracias a esta investigación, se abre una nueva vía para el diagnóstico precoz de aquellas células malignas que han desarrollado inmunidad a la medicación, así como la posibilidad de diseñar abordajes clínicos específicos para combatirlas con mayor eficacia y mejorar el pronóstico de las pacientes afectadas.

El equipo responsable de este trabajo está codirigido por Naama Kanarek, profesora adjunta de Patología en el Hospital Infantil de Boston y en la Facultad de Medicina de Harvard, junto con Taru Muranen, profesora adjunta de Medicina en la misma universidad. Ambas científicas descubrieron que la FAH, que hasta la fecha era considerada de forma exclusiva como una enzima metabólica, posee en realidad una segunda función completamente insospechada y que es la responsable directa de este mecanismo de evasión tumoral.

Con anterioridad a esta investigación, la citada enzima solo era conocida por su actividad en el citosol celular. Sin embargo, los expertos la detectaron en el núcleo de aquellas células de cáncer de mama que habían sido tratadas de manera previa con los mencionados inhibidores de CDK4/6. Además, lograron desentrañar el engranaje molecular exacto de la citada resistencia, al demostrar que la FAH interactúa con el regulador CDK9 en el interior del núcleo y estimula de manera notable su actividad, promoviendo así la supervivencia de la enfermedad.

A la luz de estos reveladores datos, el estudio sugiere que la presencia de la FAH nuclear podría empezar a utilizarse de forma sistemática como un biomarcador clínico de resistencia a los tratamientos convencionales. En paralelo, los autores de la investigación consideran que la inhibición farmacológica de CDK9, o bien el empleo de una terapia combinada junto con los inhibidores de CDK4/6, constituiría un enfoque médico inmediato y altamente viable para lograr mitigar el riesgo de recaída en las mujeres diagnosticadas con esta patología.