Las pantallas aceleran el envejecimiento de nuestros ojos: así podemos protegerlos

El paso del tiempo es uno de los principales factores de riesgo para la aparición de algunas enfermedades oculares, como las cataratas, la vista cansada, la presbicia y el síndrome del ojo seco. El envejecimiento provoca cambios naturales en las estructuras de nuestros ojos, aumentando significativamente el riesgo de desarrollar problemas de la vista. Patologías que, según los expertos, aparecen antes debido al consumo excesivo de pantallas en todas las generaciones. Es por eso que cada vez tenemos que ser más conscientes de la nueva realidad a la que se enfrenta nuestra vista y cómo podemos amortiguar el impacto de las nuevas tecnologías que no hacen sino acelerar el envejecimiento de la estructura ocular.

De hecho, esta afección ya tiene nombre médico: síndrome visual informático o fatiga visual digital, y afecta a cerca del 70% de las personas. Se produce porque los músculos del ojo realizan un esfuerzo constante para enfocar a corta distancia. Síntomas como visión borrosa, dolores de cabeza o pesadez en los párpados son algunas de las señales que nos dan los ojos cuando hemos excedido el número de horas mirando una pantalla.

Al mismo tiempo, además, el uso prolongado de dispositivos digitales está vinculado con el síndrome del ojo seco. Y es que si en condiciones normales una persona parpadea de 15 a 22 veces por minuto, cuando fijamos la vista en una pantalla, la frecuencia de parpadeo disminuye hasta un 50%, disminuyendo la lágrima que hidrata la estructura ocular.

El mejor cuidado empieza en el plato

Para mitigar la fatiga visual, el ojo seco y proteger la salud ocular a largo plazo frente al uso de pantallas y el envejecimiento, la nutrición y los hábitos saludables juegan un papel sinérgico crucial. Una dieta rica en antioxidantes específicos protege las células de la retina, mientras que una correcta hidratación y hábitos ambientales sostienen la calidad de la película lagrimal. Los fotorreceptores de la retina sufren un alto estrés oxidativo debido a la luz y el oxígeno. Ciertos nutrientes ayudan a neutralizar este daño y a mejorar la calidad de la lágrima.

Los ácidos grasos Omega-3 son fundamentales para aliviar el ojo seco. Ayudan a que las glándulas de Meibomio produzcan aceites de calidad, evitando que la lágrima se evapore rápido. Además, la luteína y la zeaxantina son carotenoides que reducen el riesgo de degeneración macular mientras que la vitamina A y los betacarotenos son esenciales para la visión nocturna y la lubricación de la córnea.

Por último, y no por ello menos importante, es el zinc, un mineral que funciona como un potente antioxidante que retrasa la progresión de las cataratas y protege las estructuras vasculares del ojo.

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La respuesta es sí. Visión Plus de Mundo Natural, gracias a su tecnología liposomada, es un complemento alimenticio bien formulado y muy completo enfocado en la prevención del daño oxidativo ocular. Su perfil de ingredientes está muy alineado con la evidencia científica actual, aunque presenta ventajas y limitaciones específicas frente a los síntomas que hay detrás del envejecimiento prematuro de nuestros ojos. Es por ello que es un excelente protector de la retina al tiempo que combate la fatiga visual.

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