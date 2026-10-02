La AEMPS retira del mercado dos blanqueadores dentales por su composición

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado de la retirada del mercado de dos productos destinados al blanqueamiento dental después de detectar que contienen determinados ingredientes en concentraciones que superan los límites permitidos.

Según informa Servimedia, la medida afecta a los productos 7D 'White Teeth Whitening Strips', concretamente al lote T125218, y 'Teeth Whitening Pen', del lote T125186. Ambos son comercializados por la empresa Success Courier S.L.

Por encima de los límites

La Aemps ha comunicado el cese de su comercialización, su retirada del mercado y la recuperación de las unidades distribuidas "por la detección de varios ingredientes en concentraciones superiores a las permitidas para los productos bucales".

Los análisis efectuados a las tiras blanqueadoras 7D 'White Teeth Whitening Strips' revelaron una concentración de 6-metilcumarina del 0,05%, frente al máximo permitido del 0,003%. Además, se detectó una concentración de peróxido de hidrógeno superior al 0,9%, pese a que el límite establecido para este compuesto, presente o liberado, es del 0,1%.

La diferencia es todavía mayor en el caso de 'Teeth Whitening Pen'. Las pruebas realizadas determinaron que el producto contenía una concentración de peróxido de hidrógeno del 8,1%, cuando el máximo permitido se sitúa igualmente en el 0,1%.

Dos alertas europeas

La Aemps tuvo conocimiento de estas irregularidades a través de dos alertas comunicadas mediante Safety Gate, el sistema europeo de notificación.

Según el organismo, las concentraciones detectadas incumplen los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 sobre productos cosméticos, lo que ha llevado al cese de comercialización, la retirada del mercado y la recuperación de ambos productos.