La farmacia se moderniza con avances en la comunicación entre profesionales y en inteligencia artificial

La farmacia comunitaria continúa avanzando en su proceso de modernización con nuevas herramientas destinadas a mejorar la coordinación sanitaria y facilitar el trabajo diario de los profesionales. Madrid ha estrenado un nuevo canal de comunicación entre farmacéuticos y otros profesionales sanitarios, mientras que cerca de 3.000 farmacéuticos de toda España ya participan en un programa pionero sobre inteligencia artificial generativa aplicada a la oficina de farmacia.

La Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) han puesto en marcha el sistema MAEP (Mensajería Asíncrona entre Profesionales), operativo desde el 24 de septiembre. Se trata de un canal web bidireccional que permite a farmacéuticos comunitarios comunicarse con médicos de atención primaria, especialistas y otros profesionales sanitarios para resolver consultas e intercambiar información sobre tratamientos, seguimiento farmacoterapéutico o incidencias asistenciales.

El objetivo es agilizar la coordinación y contribuir a una atención más segura y eficaz. La herramienta complementa la estrategia de seguridad en el uso de los medicamentos iniciada en 2023 mediante el bloqueo cautelar integrado en la receta electrónica. Esta iniciativa acumula cerca de 20.000 intervenciones farmacéuticas, de las que un 25 % estuvieron relacionadas con riesgos potencialmente graves y el 90 % contaron con el respaldo de los médicos.

La inteligencia artificial llega a la farmacia

La transformación digital también avanza de la mano de la inteligencia artificial. El 15 de septiembre comenzó IAxFarma, un programa formativo pionero impulsado por los colegios de farmacéuticos de Madrid y Barcelona a través de Ágora Sanitaria, que ya reúne a cerca de 3.000 profesionales inscritos.

La formación, abierta a farmacéuticos de toda España hasta el 15 de octubre, ofrece aplicaciones prácticas de la IA generativa para tareas como la gestión de inventario y pedidos, el marketing digital, la atención al paciente y la automatización de procesos administrativos. El programa tiene una duración de 25 horas y permanecerá disponible hasta el 31 de diciembre. La iniciativa parte de una idea sencilla: utilizar la tecnología para optimizar procesos y liberar tiempo, sin sustituir la atención personal que caracteriza a la farmacia comunitaria.

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), Manuel Martínez del Peral Mayor, entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, indica respecto al sistema MAEP que "la coordinación entre profesionales sanitarios mejora la atención y, por tanto, el gran beneficiario es el paciente ya que, cuando hay un problema, posibilita que no sea el paciente el que tenga que ir al centro de salud y volver". Afirma que "esa comunicación entre médicos, farmacéuticos y enfermeros permite que resolvamos las incidencias con mayor agilidad". Prosigue afirmando que "el farmacéutico, al ser el profesional sanitario más cercano, es muchas veces el que detecta, por ejemplo, un efecto secundario". Así, este canal ayuda a que "lo traslademos al médico" de forma inmediata.

En lo relativo a IAxFarma, Martínez del Peral subraya que esta herramienta "aplicada de una forma correcta en ciertos procesos, puede llegar a facilitar mucho la labor en el día a día de las farmacias, por ejemplo, quitando burocracia".

También, preguntado por el tradicional cupón precinto físico de los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, la pequeña etiqueta troquelada con código de barras en la caja, el presidente del COFM recuerda que es necesario porque "es la forma de facturar, de demostrarle a la Administración que has dispensado ese medicamento y poder cobrarlo". Pero también subraya que "todo esto ya se está cambiando, ya que se va a convertir en un cupón digital gracias a un nuevo código que hay en las cajas, un data matrix que realizará dicha función además de verificar que el medicamento no es falsificado". Sobre su puesta en marcha, "creo que seguramente el año que viene veremos la desaparición del cupón físico".

Estas novedades coinciden con la celebración en Oviedo del 24º Congreso Nacional Farmacéutico, organizado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y el Colegio de Farmacéuticos de Asturias, un encuentro que vuelve a situar la innovación y la transformación de la profesión en el centro de la actualidad farmacéutica.

Con nuevas vías de comunicación entre profesionales y herramientas basadas en inteligencia artificial, la farmacia afronta así una nueva etapa de digitalización orientada a mejorar tanto la actividad de sus profesionales como la atención que reciben los pacientes.