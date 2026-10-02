Proteínas frente a galletas: el desayuno de alto rendimiento escolar para tus hijos

El desayuno que elegimos para nuestros hijos antes de ir al colegio determina su capacidad de atención, su estado de ánimo y su rendimiento académico durante el resto del día. Muchos padres recurren a las galletas o la bollería industrial por comodidad o falta de tiempo. Sin embargo, la ciencia de la nutrición infantil es tajante: un desayuno rico en proteínas es infinitamente superior a los carbohidratos refinados para afrontar la jornada escolar.

Múltiples estudios demuestran que la calidad del combustible que recibe el cerebro por la mañana impacta de forma directa en las funciones cognitivas de los niños en edad de crecimiento. Comenzar el día con galletas, cereales azucarados o zumos envasados provoca lo que los expertos denominan un pico glucémico. Estos alimentos ultraprocesados se digieren a gran velocidad, liberando una enorme cantidad de azúcar en la sangre de forma inmediata. Es lo que se llama el "bajón de media mañana", y es que para compensar ese exceso, el cuerpo produce una descarga de insulina que desploma los niveles de glucosa apenas dos horas después. Además, este tipo de alimentación provoca un círculo vicioso del hambre ya que al tratarse de calorías vacías y sin fibra, el estómago se vacía rápido, despertando un deseo voraz de consumir más azúcar.

Modificar este hábito no requiere pasar horas en la cocina. El secreto de un desayuno escolar de alto rendimiento radica en combinar una fuente de proteína de calidad con carbohidratos complejos (fibra).

Sustituir el paquete de galletas por un huevo revuelto con pan integral, un yogur natural con avena y fruta, o una tostada con crema de cacahuete pura marca una diferencia radical. El pequeño esfuerzo matutino de los padres se traduce, de forma directa, en una salud más fuerte y un mejor boletín de calificaciones para sus hijos.

La mejor nutrición para el cerebro

La ciencia concuerda en que los ácidos grasos Omega-3 (especialmente el DHA) y la colina son los nutrientes pilares y más determinantes para la estructura de la memoria y la velocidad de concentración. Aproximadamente el 60% del cerebro está compuesto por grasa, y la mitad de esa grasa es de tipo Omega-3.

Los médicos y expertos revelan que la población en general, no sólo los escolares, tiene niveles bajos de Omega 3 y en cambio destaca el exceso del Omega 6, que es la grasa de la inflamación, también del cerebro.

El complemento alimenticio Oleomega 3 DHA (80%) de Mundo Natural destaca como un potente aliado para el cerebro gracias a su altísima concentración de ácido docosahexaenoico (DHA) por cápsula. A diferencia de otros suplementos de pescado estándar, este producto está formulado específicamente para priorizar el rendimiento cognitivo, la atención y la memoria.

Cada perla aporta 1.000 mg de DHA puro (que representa el 80% de los omegas del producto) y 93,3 mg de EPA. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) indica que el efecto beneficioso para mantener la función cerebral normal se logra a partir de los 250 mg diarios. Con una sola perla de Oleomega 3 DHA se cubren y superan con creces los requerimientos mínimos, aportando un soporte terapéutico de alta intensidad.

El aceite de pescado de este suplemento se presenta en su forma natural de triglicéridos. A nivel biológico, esto es crucial porque el cuerpo humano absorbe y asimila los triglicéridos de manera mucho más eficiente y rápida que la forma sintética de "ésteres etílicos" que suelen usar las marcas más económicas. Esto garantiza que el nutriente realmente llegue a las membranas neuronales.

Más información en parafarmaciamundonatural.es.