Caída del cabello en otoño: por qué ocurre, cuándo preocuparse y cómo evitarla

La mayor caída de pelo en otoño es un proceso natural y transitorio conocido médicamente como efluvio telógeno estacional. Durante esta época, es normal que se desprenda hasta el doble de cabello de lo habitual (entre 100 y 200 cabellos diarios), un fenómeno que suele durar de 6 a 12 semanas y que forma parte de la renovación capilar normal del cuerpo humano.

Los factores que determinan este ciclo biológico son en primer lugar la sincronización del ciclo capilar. El cabello que cae en otoño en realidad murió unos tres meses antes, durante la primavera. El calor del verano actúa como una señal climática que empuja de golpe a una gran cantidad de folículos a la fase de reposo o telógena, haciendo que se desprendan de forma simultánea al llegar el otoño.

Además, con la llegada del otoño y al disminuir las horas de luz solar, el cuerpo reduce la producción de melatonina y altera los ritmos circadianos. Esta hormona influye de manera directa en la regulación del crecimiento del cabello, provocando el paso prematuro a la fase de caída. Por último, es conocido cómo el cuero cabelludo sufre durante el verano debido a la radiación ultravioleta, el cloro, la sal marina y las altas temperaturas. Si la piel de la cabeza no se protege, sufre microquemaduras y estrés oxidativo que debilitan la raíz del folículo.

Pero ¿cuándo debemos preocuparnos?

Son varios los factores o los síntomas que debemos observar para saber si tenemos que acudir al especialista. El primero de ellos sería la persistencia de la caída en el tiempo o el exceso de mechones que se caen. Si, además, notamos menor grosor del cuero cabelludo, se aprecian calvas o se ensancha la raya del cabello, sería recomendable acudir al médico para que determine una posible causa y un tratamiento.

Los casos más agudos suelen cursar también con dolor en la raíz del pelo, picor intenso, ardor, enrojecimiento o descamación exagerada.

La prevención y la nutrición como estrategias más eficientes

Al tratarse de una muda natural, no se puede frenar por completo, pero sí es posible fortalecer el folículo y acelerar la recuperación mediante hábitos saludables y tratamientos adecuados. La primera de las herramientas con las que contamos es una dieta rica en vitaminas y minerales y es que el crecimiento del pelo se fomenta desde el interior. Los nutrientes que más le gustan a nuestro cabello son el hierro, el zinc y las vitaminas del grupo B presentes en frutas, verduras, legumbres y frutos secos.

Enervital Capilar de MundoNatural es un complemento alimenticio de nutricosmética altamente efectivo gracias a que combina tres vías de acción simultáneas: nutricional, hormonal y antioxidante. Su formulación actúa directamente en la raíz para frenar la caída (intermitente, estacional o progresiva) y acelerar la fase de regeneración capilar.

El producto contiene Cynatine, una patente innovadora a base de péptidos de queratina solubles y bioactivos (extraídos de lana de oveja blanca seleccionada). A diferencia de la queratina común, esta forma es de fácil absorción para el cuerpo humano. Aporta directamente los aminoácidos que estructuran la fibra capilar, lo que ayuda a recuperar el dinamismo del folículo piloso, aportando fuerza, resistencia, elasticidad y un brillo visible al pelo nuevo.

Incluye extracto de Sabal serrulata (Saw palmetto), una planta reconocida por actuar como un inhibidor natural de la enzima 5-alfa reductasa. Esta enzima es la responsable de convertir la testosterona en dihidrotestosterona (DHT), la hormona que debilita, miniaturiza y provoca la caída androgénica del cabello tanto en hombres como en mujeres. Al bloquear esta vía, Enervital Capilar ayuda a prevenir la pérdida de densidad y la caída progresiva.

Por último, el envejecimiento prematuro del folículo provocado por el estrés, la mala alimentación o la contaminación debilita la raíz. El suplemento incorpora catalasa, una enzima antioxidante que descompone los radicales libres generados por el estrés oxidativo. Al sumarse al cobre, no solo protege las células de la raíz capilar, sino que también contribuye a mantener la pigmentación normal del cabello, ayudando a prevenir la aparición de canas tempranas.