Las mujeres sufren más dolor físico que los hombres en todas las etapas de la vida

El malestar físico es una experiencia universal, pero su incidencia varía notablemente entre sexos. Según un exhaustivo análisis internacional publicado en la revista científica Nature Medicine, la población femenina padece afecciones dolorosas con mayor asiduidad que la masculina. Este estudio se ha sustentado en una amplísima base de datos que engloba a más de seis millones de personas procedentes de 118 países, incluyendo a España.

En la elaboración de este vasto trabajo han colaborado diversos centros académicos e instituciones de investigación españoles. Destacan el Instituto de Salud Carlos III, la Universidad de Cádiz, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Autónoma de Madrid. Los especialistas han evaluado las respuestas de pacientes de edades muy diversas, abarcando una franja que va desde los cinco hasta los cien años, con el propósito de comprender la evolución del sufrimiento físico.

El equipo investigador centró su escrutinio en el seguimiento de molestias reportadas de forma voluntaria en once áreas anatómicas específicas, tales como la cabeza, el cuello, el estómago, la espalda o las articulaciones. Los resultados recabados entre los años 1990 y 2025 muestran un patrón indudable: existe una mayor prevalencia de dolor en mujeres en la totalidad de los puntos corporales analizados, sin importar el momento vital en el que se encuentren.

Marta Miret, profesora del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, señala que esta disparidad responde a una naturaleza multicausal. Por un lado, inciden factores clínicos, ya que ellas tienden a desarrollar patologías que cursan con fuertes padecimientos y que han sido tradicionalmente menos estudiadas, como la endometriosis, la migraña menstrual o la artritis reumatoide.

Por otro lado, convergen factores de orden social y cultural. La investigadora detalla que las mujeres "suelen asumir una doble carga laboral y familiar, y ejercer más los cuidados". Esta situación provoca que dispongan de menos tiempo para cuidar su propia salud, facilitando que el malestar se vuelva crónico. Asimismo, los mandatos socioculturales influyen en que los varones sean menos propensos a reportar sus dolencias.

De forma paralela, la investigación desmiente la creencia generalizada de que la intensidad de estas afecciones crece linealmente con el envejecimiento. Los datos revelan que los principales picos de padecimiento suelen registrarse antes de alcanzar los 55 años de edad. En siete de las once partes del cuerpo examinadas, el pico máximo emerge en la etapa adulta media y posteriormente tiende a remitir.

Al desglosar por zonas, las cefaleas muestran su mayor incidencia en torno a los 34 años, mientras que los problemas abdominales destacan hacia los 23. Ya en la mediana edad, los problemas faciales despuntan a los 45 años y los articulares del codo u hombro entre los 59 y los 62 años. Únicamente las áreas musculoesqueléticas sujetas a desgaste degenerativo prolongado, como la cadera o la rodilla, alcanzan su punto culminante de molestia alrededor de los 75 años.

Finalmente, el estudio evidencia el peso de las condiciones socioeconómicas. En las naciones con un menor Índice de Desarrollo Humano, la incidencia en la tercera edad es significativamente más elevada en comparación con los países más prósperos. Los autores concluyen advirtiendo de que hábitos como el tabaquismo y la obesidad, sumados a la precariedad económica, operan como grandes factores de riesgo. Al ser elementos modificables, su corrección resultaría vital para mitigar una lacra que representa la principal causa de discapacidad a nivel mundial, según los datos recogidos por la agencia EFE.