Cofares y la Ranfe destacan el papel de la farmacia ante el reto de la cronicidad

Cofares y la Real Academia Nacional de Farmacia de España (Ranfe) han puesto en valor el papel de la farmacia comunitaria y la distribución farmacéutica para hacer frente al aumento de la cronicidad y el envejecimiento de la población, dos de los principales retos sociosanitarios y demográficos del sistema sanitario.

Así se ha destacado durante la mesa de debate 'La farmacia ante el reto de la cronicidad y el envejecimiento: innovación, adherencia y continuidad asistencial', organizada en el marco de la 'Cátedra de Difusión y Divulgación Científica en el Ámbito de la Salud' impulsada por Cofares y la Ranfe.

El encuentro ha puesto el foco en un escenario marcado por el progresivo envejecimiento de la población. En España, más de 10 millones de personas tienen 65 años o más y este grupo representa ya más del 20% de la población. Ante esta realidad, los expertos han destacado la creciente función asistencial de la farmacia comunitaria en ámbitos como el acompañamiento de las personas con enfermedades crónicas, la educación sanitaria, el seguimiento farmacoterapéutico y la mejora de la adherencia a los tratamientos.

Además, Cofares ha destacado la importancia de una distribución farmacéutica eficaz para garantizar la continuidad asistencial y el acceso equitativo a los medicamentos. La distribuidora cuenta con una red de 48 centros repartidos por España, a los que se sumarán tres nuevas instalaciones, que permite mantener un 'stock' de seguridad a un máximo de una hora de las farmacias.