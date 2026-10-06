La meta tras una lesión neurológica: recobrar la independencia para el mundo real

El cofundador y director del Centro Europeo de Neurociencias (CEN), José López, ha puesto de relieve una de las metas fundamentales en el tratamiento de pacientes con daño cerebral: la necesidad de que los esfuerzos médicos tengan un impacto directo en su rutina. Según el especialista, los tratamientos cobran verdadero sentido cuando el paciente logra recuperar la independencia para llevar a cabo actividades esenciales como vestirse, cocinar, trabajar o incluso abrazar a sus seres queridos.

En ocasiones, los especialistas observan que una persona ha mejorado notablemente en habilidades como la marcha, el equilibrio o la movilidad dentro del entorno clínico, lo que puede llevar a pensar que se ha alcanzado la meta. Sin embargo, López advierte de que el verdadero reto comienza al salir a la calle. "Después esa persona tiene que enfrentarse sola a una acera, un paso de peatones, unas escaleras o una situación inesperada. La rehabilitación debe buscar capacidades funcionales en la vida real", ha destacado.

Día Mundial del Ictus

Estas reflexiones se enmarcan en la conmemoración del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido y del Día Mundial del Ictus, que se celebran los días 26 y 29 de octubre. En este contexto, el CEN ha querido dar visibilidad al complejo proceso psicológico y físico necesario para reconstruir la identidad y la confianza tras una lesión neurológica grave.

Para ilustrar este desafío, Luis Miguel Domínguez ha compartido su testimonio personal tras sobrevivir a un ictus hemorrágico que lo mantuvo en un coma prolongado. Domínguez tuvo que emprender un arduo camino para superar no solo las severas secuelas físicas, sino también las profundas implicaciones emocionales y la redefinición de su propio entorno.

El escritor aconseja a los pacientes evitar la constante comparación con quienes eran antes de la enfermedad. "¿Qué he perdido? ¿Qué me ha quedado? ¿Con qué cuento? Ese 'con qué cuento' es, sin duda, lo más importante, porque a partir de ahí tienes que elaborar una nueva narrativa de tu vida", ha subrayado el divulgador.

A nivel práctico, Domínguez ha relatado cómo se transformó su día a día. Acciones que antes eran automáticas, como ponerse una camiseta utilizando una sola mano o cambiar de postura al dormir, se volvieron auténticos retos debido al dolor en su brazo izquierdo. Estas barreras demuestran que las consecuencias del daño cerebral trascienden las evaluaciones clínicas tradicionales.