La OMS publica sus primeras guías sobre la obesidad infantil tras cuadruplicarse desde 1990

La prevalencia de la obesidad entre la población de 5 a 19 años se ha cuadruplicado desde 1990, pasando de representar el 2 % al 8 % a escala global. Esta notable evolución ha impulsado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a elaborar y publicar sus primeras directrices específicas para el tratamiento de esta patología en dichas franjas de edad, complementando así las ya existentes para los adultos.

Los registros que maneja la institución resultan llamativos. La OMS calcula que 170 millones de niños y adolescentes vivían con obesidad en 2024. De ellos, 70 millones corresponden a la franja de entre 5 y 9 años, mientras que los 100 millones restantes son jóvenes de entre 10 y 19 años. Ante esta realidad, los nuevos protocolos establecen la hoja de ruta que deben seguir los sistemas sanitarios y los médicos en sus consultas.

El documento destaca que el primer paso debe consistir siempre en plantear intervenciones que combinen la alimentación y la actividad física, así como la corrección de aquellas rutinas que hayan podido desencadenar el aumento de peso. De hecho, la agencia de Naciones Unidas traza una línea divisoria estricta según la edad del paciente a la hora de recurrir a alternativas más invasivas.

Para los menores de hasta 9 años, la directriz es tajante: la organización no recomienda tratamientos farmacológicos ni cirugía bariátrica, desaconsejando igualmente el uso de cualquier dispositivo destinado a la pérdida de peso. En el caso de los adolescentes de 10 a 19 años, el enfoque médico permite abrir ligeramente la mano, aunque bajo condiciones muy tasadas.

En este segundo grupo, el uso de medicamentos autorizados solo puede plantearse tras un programa supervisado que modifique el estilo de vida y que, a lo largo de al menos seis meses, no haya logrado los resultados esperados. Luz María de Regil, jefa del Departamento de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la OMS, ha recordado que el núcleo de la atención no son las intervenciones médicas invasivas.

"La base de la atención de la obesidad en niños y adolescentes no son los medicamentos ni la cirugía, sino el acceso a un apoyo integral que permita una alimentación saludable, actividad física y un cambio de conducta sostenible", ha aseverado De Regil, apuntando que esta enfermedad crónica eleva el riesgo de padecer diabetes de tipo 2 y diversas afecciones cardiovasculares.

Al margen de las complicaciones puramente físicas, las nuevas guías otorgan una importancia capital al bienestar psicológico. El riesgo de sufrir estigmatización, discriminación y acoso escolar es particularmente elevado entre los menores con exceso de peso, motivo por el cual resulta imperativo abordar también la salud mental de forma paralela al tratamiento clínico.

Cuadros médicos como la ansiedad o la depresión y la baja autoestima pueden retroalimentar los comportamientos alimentarios poco saludables y la inactividad física, derivando en aislamiento social. Pese a la existencia de este protocolo, la organización insiste en que el esfuerzo sanitario aislado no logrará revertir este repunte global.

Las regiones de ingresos altos muestran en la actualidad una cierta estabilización, aunque sin llegar a reducir sus cifras. Sin embargo, en numerosos países de ingresos medios y bajos la obesidad sigue ganando terreno. Por ello, la OMS reclama reformas profundas y políticas públicas firmes que logren que las dietas saludables sean más accesibles y asequibles para el conjunto de las familias, evitando así los "costos acumulados" derivados de esta afección.