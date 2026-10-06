Omega 3 y Vitamina D: los suplementos que pueden acabar con tu tristeza

Qué llueva, que nos deje el novio o perdamos el trabajo pueden influir en nuestra salud mental, pero cada día son más los nutricionistas y médicos que hablan de la pandemia de la depresión y la ansiedad como un problema que reside en su mayoría en la pobreza de nutrientes esenciales en la dieta.

El bienestar emocional depende en gran medida de la bioquímica cerebral cuyo funcionamiento, a su vez, está directamente relacionado con los alimentos que introducimos en el menú diario.

La dinámica cerebral está sujeta a la síntesis de neurotransmisores, los cuales a su vez dependen de determinadas vitaminas, minerales y ácidos grasos. En cualquier caso, no hay alimentos que puedan contrarrestar hábitos tan determinantes para la salud mental como el insomnio, el sedentarismo y el aislamiento social. Pero todo al final se comporta como la pescadilla que se muerde la cola. Si no tenemos buen ánimo, buena salud mental, seguro que estamos más expuestos a la pereza, el sedentarismo e incluso al insomnio.

Las grasas que mejoran nuestra memoria y bienestar emocional

En una sociedad que ha demonizado las grasas y anda atiborrada de grasas saturadas que provocan inflamación, también a nivel cerebral, debemos ser capaces de discernir que existen una serie de grasas buenas, insaturadas que son fundamentales para nuestro cerebro y para combatir la inflamación en todo el organismo. El Omega 3 DHA es el principal ácido graso del cerebro y resulta esencial para las membranas de las neuronas y la comunicación sináptica.

Son muchos los artículos que hablan del impacto positivo de ser generosos con los alimentos ricos en estas grasas o incluir suplementación en este sentido. Se ha demostrado que una dosis adecuada puede ayudar a mitigar los síntomas de la depresión , TDHA o deterioro cognitivo leve.

Si buscamos suplementación, debemos garantizar la máxima absorción eligiendo fórmulas avanzadas como la de Oleomega 3 DHA de MundoNatural. Este suplemento se diferencia de muchos otros por su alta concentración de DHA y su forma química de absorción ya que usa aceite de pescado purificado y desodorizado presentado en su forma natural de triglicéridos. Esta estructura química ofrece una mayor biodisponibilidad y absorción en el organismo.

Nuestro cerebro necesita mucha vitamina del Sol

El Sol, o mejor dicho la luz, es fundamental para nuestra salud emocional y todo, por la Vitamina D que obtenemos de la exposición al astro rey. Estudios observacionales han vinculado esta vitamina con menor incidencia de depresión, ansiedad y trastornos cognitivos.

El huevo, el pescado el hígado son alimentos ricos en una vitamina que es bastante deficitaria entre la población en general. Se estima que en España entre el 50 y el 75 por ciento de la población presenta niveles insuficientes o deficitarios de este nutriente (por debajo de 40 ng/mL) y las investigaciones confirman una mejoría en el estado de ánimos cuando los niveles se recuperan.

VitaD3 de MundoNatural es el suplemento que más rápidamente permite recuperar los niveles óptimos gracias a su tecnología liposoluble que garantiza una biodisponibilidad inmediata. Además, los estudios médicos demuestran que la D3 se absorbe de forma mucho más eficiente, eleva los niveles en sangre un 87% más rápido y se almacena en el organismo hasta el triple de tiempo que la D2.