Una radiocirugía sin bisturí logra reducir el pensamiento suicida en pacientes con depresión

Un estudio de la Universidad del Sur de Florida (Estados Unidos) ha observado una reducción de los síntomas de depresión y de los pensamientos suicidas en pacientes con depresión resistente al tratamiento sometidos a una técnica de radiocirugía cerebral sin incisiones. Los resultados corresponden a un estudio observacional prospectivo con 20 pacientes y se han presentado en la Reunión Anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Radioterápica (ASTRO), celebrada en Boston.

Los pacientes fueron tratados mediante una capsulotomía radioquirúrgica estereotáctica, una técnica que utiliza radiación altamente focalizada para crear una pequeña lesión en una zona del cerebro relacionada con los circuitos implicados en los síntomas del estado de ánimo. A diferencia de la cirugía cerebral convencional, el procedimiento no requiere incisiones ni dispositivos implantados.

Antes del tratamiento, 14 de los 20 pacientes habían manifestado pensamientos suicidas. Después de la intervención, solo uno los presentó. Entre los 18 pacientes evaluados mediante el Inventario de Depresión de Beck, la puntuación media se redujo un 53% en el momento de máxima mejoría y 11 pacientes, el 61%, experimentaron una reducción de al menos la mitad de sus síntomas.

El 89% de los pacientes evaluados presentó alguna mejoría en sus puntuaciones de depresión. En el último seguimiento, realizado una media de 38,6 meses después del tratamiento, la puntuación media se mantenía un 47% por debajo de la registrada antes de la intervención.

Sin deterioro cognitivo

Los investigadores tampoco observaron un deterioro cognitivo general tras el tratamiento. Las puntuaciones obtenidas en la Evaluación Cognitiva de Montreal se mantuvieron estables o aumentaron en los pacientes durante el seguimiento.

Tres pacientes presentaron efectos secundarios moderados relacionados con el tratamiento, como dolor de cabeza o mareos. Dos de ellos mostraron además alteraciones en el tejido cerebral mayores de las previstas en las pruebas de imagen, aunque todos se recuperaron tras recibir tratamiento con esteroides. Los investigadores no observaron déficits neurológicos, apatía ni cambios de personalidad.

Los 20 pacientes incluidos en el estudio presentaban depresión resistente al tratamiento y habían recibido previamente terapia cognitiva y varios medicamentos. Algunos tampoco habían respondido a tratamientos como la ketamina, la estimulación magnética transcraneal o la terapia electroconvulsiva. Diez de ellos presentaban además trastorno obsesivo-compulsivo.