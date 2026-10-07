El trastorno por déficit de atención en adultos multiplica por cuatro el riesgo de demencia

Un nuevo estudio liderado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh —Estados Unidos— ha revelado que los adultos diagnosticados con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) se enfrentan a un riesgo significativamente mayor de desarrollar demencia o algún tipo de deterioro cognitivo leve al llegar a la vejez. La investigación, que ha sido publicada recientemente en la prestigiosa revista médica JAMA Psychiatry, aporta nuevos datos sobre cómo afecta esta condición neurológica a largo plazo.

Para llevar a cabo este exhaustivo trabajo, los científicos analizaron los historiales médicos y la información genética de más de 187.000 adultos de cincuenta años o más. Todos ellos formaban parte de un programa de investigación poblacional impulsado por los Institutos Nacionales de la Salud estadounidenses. Las conclusiones determinaron que el 6,7% de los participantes que padecían TDAH acabaron sufriendo problemas de memoria o demencia, frente al 3,4% registrado en el grupo de control. Tras ajustar diversas variables sociodemográficas como la edad, el sexo y otras patologías previas, se constató que la presencia de este trastorno multiplicaba por cuatro el riesgo de sufrir deterioro cognitivo con el paso del tiempo.

Uno de los aspectos más novedosos del estudio es el análisis de la puntuación de riesgo genético de cada paciente. Esta métrica refleja la presencia de variantes genéticas comúnmente asociadas a la hiperactividad, con independencia de que la persona hubiera recibido o no un diagnóstico clínico formal a lo largo de su vida. Según los resultados obtenidos, los individuos que presentaban un mayor riesgo genético tenían un 35% más de probabilidades de padecer demencia en comparación con aquellos que contaban con la carga genética más baja para esta afección.

El doctor Tharick A. Pascoal, autor principal del ensayo y profesor asociado de psiquiatría y neurología en la institución académica responsable del hallazgo, ha querido contextualizar el alcance clínico de estas cifras. "Esto no prueba que el TDAH cause demencia, pero observar que el mismo patrón se repite de forma independiente en los historiales médicos y en los genes de las personas nos da mayor certeza de que la asociación no es un artefacto del método de diagnóstico", asegura el especialista. En este sentido, subraya que "dos tipos diferentes de evidencia apuntan en la misma dirección".

El impacto en el bienestar diario también ha sido objeto de análisis. El texto señala que padecer simultáneamente ambas enfermedades agrava considerablemente la calidad de vida de los afectados. Aquellos pacientes que desarrollaron una merma en sus capacidades cognitivas y contaban con un diagnóstico comórbido de TDAH reportaron una peor salud mental y una menor satisfacción en sus relaciones sociales. Asimismo, se observó que este colectivo requirió utilizar un 20% más de recursos y servicios médicos durante el año inmediatamente posterior a la confirmación de la demencia.

El equipo investigador también se planteó la posibilidad de que los síntomas tempranos de la pérdida de memoria pasaran desapercibidos y se confundieran inicialmente con problemas de atención. Sin embargo, la asociación clínica se mantuvo estadísticamente firme incluso tras establecer un margen temporal de ocho años entre el momento en el que se diagnosticó el problema atencional y el inicio de la sintomatología vinculada al deterioro neurológico. Este prolongado lapso hace que la hipótesis de la simple confusión diagnóstica sea altamente improbable.

A pesar de la contundencia de los datos aportados, los autores reconocen que todavía quedan importantes cuestiones por resolver. Entre los principales retos para el futuro destaca la necesidad de averiguar si los tratamientos farmacológicos tradicionales con estimulantes podrían ejercer un papel protector frente a la pérdida de facultades. Del mismo modo, se estudiará si un control riguroso de la salud cardiovascular resulta beneficioso. Guilherme Bauer-Negrini, coautor del trabajo, señala que combinar información genética y clínica permite identificar patrones ocultos y abre la puerta a investigar qué elementos concretos se podrían modificar para "favorecer un envejecimiento cognitivo más saludable".