La AEMPS retira 'El Toro', un producto para la disfunción eréctil con sildenafilo no declarado

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado el cese de comercialización y la retirada del mercado del producto 'El Toro' después de detectar que contiene sildenafilo no declarado en su etiquetado. El producto se comercializaba como natural pese a incluir un principio activo con acción farmacológica.

La AEMPS tuvo conocimiento de la comercialización de 'El Toro' a través de la Jefatura Superior de Policía de Asturias. Según el organismo, el producto se presentaba "como natural y ocultando al consumidor su verdadera composición".

Los análisis realizados por el Laboratorio Oficial de Control de la AEMPS confirmaron la presencia de sildenafilo en su composición. La cantidad detectada es suficiente para que el producto tenga la consideración legal de medicamento, ya que el principio activo puede restaurar, corregir o modificar una función fisiológica mediante una acción farmacológica.

El sildenafilo está indicado para tratar la función eréctil deteriorada. Actúa aumentando el flujo sanguíneo hacia el pene mediante la inhibición selectiva de la enzima fosfodiesterasa 5 (PDE-5).

Riesgos asociados al sildenafilo

La AEMPS ha advertido de los riesgos que puede implicar el consumo de 'El Toro' al contener un inhibidor de la PDE-5 cuya presencia no aparece declarada en el etiquetado.

Estos medicamentos están contraindicados en personas con determinadas enfermedades cardiovasculares. Entre ellas figuran el infarto agudo de miocardio, la angina inestable, la insuficiencia cardiaca y las arritmias no controladas.

También están contraindicados en casos de hipotensión, hipertensión arterial no controlada y antecedentes de accidente cerebrovascular isquémico. La AEMPS incluye asimismo entre las contraindicaciones la insuficiencia hepática grave y determinados antecedentes y trastornos oculares.

El organismo señala que el consumo de este producto puede resultar especialmente problemático porque el consumidor desconoce que está tomando un principio activo sujeto a estas restricciones.

Interacciones con otros medicamentos

Además de las contraindicaciones, la AEMPS ha alertado de que los inhibidores de la PDE-5 presentan numerosas interacciones con otros medicamentos.

Según ha señalado la agencia, estas interacciones se han observado con mayor frecuencia en personas con factores de riesgo cardiovascular, un grupo para el que este tipo de principios activos puede estar contraindicado.

La presencia de sildenafilo sin declarar impide que el consumidor conozca la composición real del producto y, por tanto, dificulta que pueda valorar sus posibles contraindicaciones e interacciones antes de utilizarlo.

Posibles reacciones adversas

La AEMPS ha advertido de que el consumo de 'El Toro' puede provocar reacciones adversas de diversa gravedad. Entre las de carácter cardiovascular menciona infarto agudo de miocardio, angina inestable, arritmia ventricular, palpitaciones y taquicardia.

La agencia también contempla entre los posibles efectos el accidente cerebrovascular y la muerte súbita cardiaca.

La retirada se produce después de que los análisis del Laboratorio Oficial de Control de la AEMPS detectaran el principio activo. El organismo sanitario ha comunicado el cese de comercialización y la retirada del producto del mercado debido a la presencia de sildenafilo no declarada en el etiquetado.