Sanidad retrasará tres días el uso de los antibióticos recetados

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) trabaja con las comunidades autónomas para extender a toda España la prescripción diferida de antibióticos, una estrategia que plantea esperar entre dos y tres días antes de iniciar determinados tratamientos para comprobar si la infección mejora por sí sola.

La medida pretende evitar el uso innecesario de antibióticos y cuenta con respaldo de estudios científicos. Sin embargo, su extensión a todo el Sistema Nacional de Salud vuelve a plantear una cuestión evidente: si algunas comunidades ya llevan tiempo aplicándola y el propio Ministerio la considera una herramienta útil, ¿por qué se empieza a generalizar ahora?

El sistema es relativamente sencillo. El médico prescribe el antibiótico, pero el paciente no debe comenzar a tomarlo inmediatamente. Tiene que esperar el plazo indicado y utilizarlo únicamente si los síntomas empeoran o no evolucionan como estaba previsto.

La estrategia está pensada especialmente para aquellas infecciones en las que existe incertidumbre sobre su origen viral o bacteriano. De este modo, se intenta evitar que un paciente tome antibióticos cuando finalmente no los necesita.

El planteamiento tiene una lógica clara, aunque también exige que el paciente conozca bien las instrucciones y que exista un seguimiento adecuado. No parece la cuestión más sencilla para todas las consultas de Atención Primaria, especialmente cuando se trata de determinar cuándo una evolución deja de ser normal y requiere comenzar el tratamiento.

Una medida que llega con cierto retraso

La Comunidad Valenciana ya fue pionera en incorporar esta posibilidad a la receta electrónica para determinadas infecciones respiratorias agudas leves. Otras autonomías cuentan también con protocolos de prescripción diferida.

La Aemps, sin embargo, acaba de constituir un grupo de trabajo con las comunidades autónomas y profesionales sanitarios para conocer el grado de implantación de esta práctica y estudiar cómo extenderla allí donde todavía no está integrada.

La coordinación entre administraciones es necesaria, pero resulta llamativo que una medida que el propio Plan Nacional frente a las Resistencias a los Antibióticos (PRAN) considera prioritaria todavía esté en esta fase de implantación.

Menos antibióticos, el objetivo

El motivo de la estrategia es reducir el consumo innecesario de estos medicamentos. Según los datos del PRAN, entre el 30% y el 50% de las recetas de antibióticos en los países desarrollados son inadecuadas. Además, alrededor del 90% del consumo se produce fuera de los hospitales, principalmente para tratar infecciones respiratorias de vías altas, que en su mayoría tienen un origen viral.

Las cifras explican el interés de Sanidad por encontrar fórmulas que permitan reservar los antibióticos para los casos en los que realmente son necesarios. Y la prescripción diferida cuenta con resultados favorables.

Recordemos que en 2024, el PRAN encargó a la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias un análisis sobre la efectividad y seguridad de esta práctica. El informe revisó 12 ensayos clínicos aleatorizados y datos de 3.750 pacientes.

Sus conclusiones apuntaron a una reducción significativa del consumo de antibióticos frente a la prescripción inmediata. No se observaron diferencias relevantes en las complicaciones, los efectos adversos o las tasas de reconsulta.

El estudio sí señala que el dolor y el malestar pueden ser algo mayores a corto plazo con la prescripción diferida, aunque la duración de los síntomas es similar.

El informe tampoco estudió directamente si esta estrategia reduce las resistencias antimicrobianas. Por tanto, no permite establecer esa relación de manera directa, aunque sí apunta a que reducir tratamientos innecesarios puede contribuir a combatir el problema.

La receta electrónica será clave

Para que la medida funcione, no bastará con cambiar las instrucciones al paciente. Será necesario adaptar los sistemas de receta electrónica de las comunidades autónomas y formar tanto a los profesionales como a los ciudadanos.

La Aemps prevé desarrollar iniciativas específicas de información para explicar cuándo debe comenzar el tratamiento y en qué circunstancias debe mantenerse la espera.

Aquí estará una parte importante del éxito de la medida: evitar que la prescripción diferida termine generando más dudas que soluciones.

También se reducirán los envases

La Aemps trabaja además desde hace 15 meses en la desaparición de los formatos de antibióticos de 30 comprimidos. El objetivo es adaptar los envases a las pautas habituales y evitar que se dispensen más unidades de las necesarias.

Los laboratorios ya han dejado de producir algunas de estas presentaciones, aunque los formatos antiguos convivirán durante un tiempo con los nuevos. La previsión es que los envases de 30 comprimidos desaparezcan definitivamente entre el primer trimestre y mediados de 2027.

La medida obligará también a adaptar los sistemas de prescripción. Por ejemplo, una pauta de tres tomas diarias durante siete días requiere 21 comprimidos, por lo que será necesario utilizar las nuevas presentaciones disponibles.

La reducción del consumo innecesario de antibióticos es un objetivo razonable y la evidencia disponible respalda la utilidad de la prescripción diferida en determinados pacientes. La cuestión es que la medida añade una espera al tratamiento y requiere que médicos y pacientes tengan muy claro cuándo debe comenzar finalmente el antibiótico.

Además, cuesta no preguntarse por qué una práctica que ya se utiliza en algunas comunidades y que la propia Aemps considera coste-efectiva necesita todavía un nuevo proceso de implantación nacional.

Sanidad tiene ahora por delante el reto de extenderla sin convertirla en otro proceso lento y desigual entre comunidades. Porque en la lucha contra las resistencias antimicrobianas no solo importa utilizar mejor los antibióticos: también importa que las medidas para conseguirlo lleguen a tiempo.