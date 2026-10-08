Angelini Pharma ofrece consejos para controlar la sequedad ocular, que afecta a uno de cada cinco adultos en España

Angelini Pharma, en el marco del Día Mundial de la Visión, pone el foco en la importancia de cuidar la salud ocular. En este contexto, la compañía recuerda la importancia de prestar atención al síndrome del ojo seco, una de las alteraciones más frecuentes de la superficie ocular, que afecta aproximadamente a uno de cada cinco adultos en España y puede tener un impacto en el confort ocular y la calidad de vida.

Explica que, aunque suele tratarse de una condición crónica, existen medidas que pueden ayudar a controlar sus síntomas y reducir molestias como la sequedad, el escozor, la sensación de cuerpo extraño o la visión borrosa asociadas a esta alteración. La compañía ofrece ocho recomendaciones clave para minimizar el impacto de la sequedad ocular en la salud visual.

La primera es cuidar la higiene palpebral, ya que es importante tener una adecuada higiene palpebral para eliminar restos de grasa y secreciones oculares, que pueden afectar a la calidad de la lágrima. Aplicar calor sobre los párpados durante unos minutos, realizar un masaje suave en movimientos verticales o limpiar sus bordes con soluciones adecuadas puede ayudar a mantener una correcta higiene palpebral.

Otro consejo es el uso correcto de lentes de contacto. Las personas que utilicen lentes de contacto deben extremar las precauciones para evitar la sequedad ocular, sin olvidarse de utilizarlas correctamente y realizar un mantenimiento adecuado siguiendo las indicaciones del fabricante y del profesional sanitario.

También evitar ambientes excesivamente secos. Evitar que el aire incida directamente sobre los ojos, utilizar humidificadores cuando sea necesario y protegerse con gafas en ambientes con viento, polvo o contaminación puede ayudar a reducir las molestias.

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La cuarta recomendación es descansar de las pantallas y parpadear con frecuencia. Realizar pausas frecuentes, apartar periódicamente la mirada de la pantalla y parpadear de forma consciente contribuye a mantener una adecuada lubricación de la superficie del ojo.

Asimismo, propone evitar malos hábitos, como frotarse los ojos, y limitar la exposición al humo del tabaco y otros ambientes cargados o contaminados, que pueden agravar las molestias asociadas al ojo seco.

Mantener una adecuada lubricación ocular es el sexto consejo. Las lágrimas artificiales pueden ayudar a lubricar la superficie del ojo y aliviar temporalmente síntomas como el escozor, la sensación de arenilla o la sequedad. Existen diferentes formulaciones y, especialmente cuando es necesario utilizarlas con frecuencia, es aconsejable consultar con un profesional sanitario para elegir la opción más adecuada.

El siguiente es prestar atención a la alimentación, puesto que una alimentación equilibrada contribuye al cuidado general de la salud ocular. Algunos ácidos grasos, como los omega-3, presentes de forma natural en alimentos como el pescado azul, se han relacionado con el mantenimiento de la película lagrimal.

La octava recomendación es no normalizar las molestias y realizar revisiones periódicas. El picor, el escozor, la sensación de cuerpo extraño, el lagrimeo o la visión borrosa recurrentes pueden ser señales de sequedad ocular y no deben pasarse por alto. Si las molestias persisten, empeoran o interfieren en las actividades cotidianas, es recomendable consultar con un profesional sanitario para identificar su causa y valorar las medidas adecuadas en cada caso.