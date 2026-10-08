Dime con quién sales y te diré cuántos años te quitas de encima

El ser humano es un animal social y eso impacta de forma directa en nuestro organismo y el bienestar. Cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestra familia o amigos puede interferir en nuestra salud hasta tal punto que puede hacer que rejuvenezcamos.

Esta es la teoría que defiende un reciente estudio del Instituto de Ciencias de Tokio (Japón). Publicada en la revista Journal of Epidemiology and Community Health, esta investigación analiza la relación entre la participación cultural y la edad fisiológica y defiende que una mayor participación a nivel cultural se asocia con un menor envejecimiento fisiológico.

Y es que según el mismo documento, la participación cultural favorece hábitos de vida más saludables y promueve la socialización. En comparación con quienes no tienen estas aficiones, quienes van al cine, museos, teatro o, en definitiva, participan en actividades culturales, tienen una menor edad fisiológica. En concreto, el estudio (que analizó datos de la investigación English Longitudinal Study of Ageing llevada a cabo en Reino Unido entre 2004 y 2009) llegó a la conclusión de que esa diferencia era de tres años. Vincularse con actividades culturales con cierta frecuencia puede hacerte tres años más joven. La investigación ha comparado factores como la presión sanguínea o la fuerza de agarre en las manos, entre otros.

Además, participar en actividades culturales es otra manera de activar nuestro cerebro, enfrentarlo a situaciones nuevas y que supongan un reto, ayudándole a permanecer activo y, gracias a eso, saludable por más tiempo.

Otros factores con los que ganamos años de vida

Adoptar un estilo de vida saludable puede ralentizar el envejecimiento biológico y retrasar la aparición de enfermedades crónicas. La ciencia de la longevidad demuestra que pequeños cambios diarios impactan directamente en la salud celular y la esperanza de vida.

El hábito que quizás tenga más impacto es la alimentación. Nuestra dieta mediterránea es una auténtica joya para nuestro organismo por su alto contenido en antioxidantes y grasas saludables como el aceite de oliva, que combaten el estrés oxidativo.

Junto a la alimentación, la actividad física se presenta como un auténtico medicamento para nuestra salud. El envejecimiento provoca la pérdida de masa muscular por lo que el entrenamiento de fuerza preserva los músculos mientras que el cardiovascular mejora la salud mitocondrial.

Un sueño profundo y de calidad y la suplementación completan la ecuación para retrasar el envejecimiento prematuro y luchar contra los radicales libres que son los responsables del acortamiento de los telómeros, relacionados directamente con el envejecimiento de todo el organismo.

Colacell Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio diseñado específicamente para combatir el estrés oxidativo y la pérdida de colágeno, dos de los factores principales detrás del envejecimiento prematuro de la piel y los tejidos conectivos.

Su fórmula actúa bajo un enfoque dual: aporta la proteína estructural que la piel va perdiendo con los años y añade un robusto escudo de antioxidantes para proteger las células. Nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C que contribuye a la formación de colágeno para que la piel lo note.

Colacell Antiox impacta sobre nuestro organismo de la misma manera que lo hacen las relaciones sociales, rejuveneciendo nuestro organismo y aportando dinamismo y vitalidad a todas las estructuras del organismo.