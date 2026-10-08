Muere por viruela del mono un paciente contagiado por su compañero de habitación en San Sebastián

Un brote de mpox, popularmente conocido como "viruela del mono" registrado en el Hospital Donostia de San Sebastián se ha cobrado la vida de un paciente oncológico de 61 años esta misma semana. Fuentes del Departamento de Salud del Gobierno vasco confirmaron este jueves el fallecimiento del hombre, cuya infección se produjo durante su ingreso en el propio centro sanitario tras compartir habitación con otro paciente asintomático.

El Servicio Vasco de Salud ha activado de inmediato las medidas de contención para blindar el centro hospitalario. La administración autonómica ha acelerado el plan de vacunación de los profesionales sanitarios y mantiene actualmente bajo seguimiento epidemiológico a unos 100 contactos identificados en relación con este foco. Con esta muerte, el número de casos contabilizados en Euskadi en lo que va de 2026 asciende a 35.

La mpox, denominada anteriormente viruela del mono, es una enfermedad infecciosa zoonótica poco frecuente provocada por un patógeno del género Orthopoxvirus, perteneciente a la familia Poxviridae. Aunque el cuadro suele ser autolimitado y los pacientes se recuperan en un plazo de varias semanas, el virus puede derivar en patología severa en personas con dolencias previas graves.

Los síntomas más comunes de la infección incluyen fiebre, dolor muscular (mialgias), inflamación de ganglios linfáticos (adenopatías) y una erupción cutánea característica muy similar a la de la varicela, que suele iniciarse en la cara y extenderse posteriormente a extremidades y área genital.

Según la información de las autoridades sanitarias, el contagio interhumano requiere un contacto estrecho, bien sea piel con piel (como el contacto físico directo o las relaciones sexuales), estrechamiento cara a cara, interacción boca con piel o contacto entre mucosas, así como la convivencia estrecha en un mismo domicilio o espacio cerrado.