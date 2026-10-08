No le quites ojo a estos nutrientes para cuidar de tu visión

El Día Mundial de la Visión nos invita a poner el foco en cómo la alimentación puede ser una herramienta eficiente y efectiva para nutrir la compleja estructura de nuestros ojos, especialmente afectados por el abuso de las nuevas tecnologías. De hecho, los datos más recientes revelan que los españoles descuidamos la prevención visual frente al abuso de pantallas, lo que sitúa el bienestar ocular del país al borde del suspenso. El 69,3% de la población pasa más de 4 horas al día frente a pantallas, y un 40% permanece conectado entre 6 y 10 horas diarias. La falta de pestañeo es la clave, ya que el 46,4% reconoce usar estos dispositivos de forma prolongada sin descansar, y solo uno de cada cuatro hace pausas visuales frecuentes. Como consecuencia directa, casi el 80% de los españoles experimenta algún síntoma de molestia ocular en su día a día, encabezado por la fatiga visual (41,1%) y la visión borrosa de cerca.

Muchas de las horas que pasamos frente a las pantallas son inevitables, ya que las pasamos durante la jornada laboral. Por eso, debemos saber qué alimentos pueden ayudar a los ojos para prevenir patologías tan frecuentes como las cataratas, el ojo seco o la vista cansada.

Para proteger la vista del exceso de luz azul que impacta sobre la integridad de la retina, podemos incluir en la dieta alimentos como las acelgas, la yema del huevo o el maíz. Si, en cambio, de lo que padecemos es de ojo seco, serán las grasas, sobre todo el omega-3 DHA, nuestro mejor aliado. Alimentos como los pescados azules y las semillas de chía o lino son una gran elección para mantener la integridad estructural de las células visuales.

Los cítricos, ricos en vitamina C, o la vitamina E que encontramos en el aceite de oliva, las avellanas o el aguacate combaten el estrés oxidativo provocado por la radiación solar y el metabolismo celular.

Problemas visuales que en muchas ocasiones empiezan a ser percibidos por la noche. Deslumbramiento o problemas en el enfoque nos avisan de una carencia en betacarotenos, vitamina A, que encontramos en las zanahorias, calabaza, boniato, melocotón y verduras de hoja verde.

En este sentido, y para que la nutrición sea casi medicinal, tenemos que saber que el zinc ayuda a la vitamina A a viajar desde el hígado hasta la retina para producir melanina, un pigmento protector del ojo. Legumbres como las lentejas, la calabaza o los frutos secos son las apuestas seguras para garantizar la llegada de los nutrientes a las estructuras oculares.

La suplementación, una herramienta de alcance

Cuando la situación es aguda, o existen problemas para incluir todos estos alimentos de manera frecuente en la dieta, siempre podemos acudir a la suplementación. Pero uno de los mayores retos de los suplementos vitamínicos es que el cuerpo absorba los nutrientes antes de eliminarlos. Algunas de las opciones más destacadas del mercado, como Visión Plus de MundoNatural, utilizan tecnología liposomada. Esto significa que los nutrientes se recubren de una capa de grasa similar a la de nuestras células (fosfatidilcolina), permitiendo que el ojo los absorba con una eficacia muchísimo mayor que los compuestos tradicionales.

Los carotenoides son los compuestos estrella de la fórmula porque actúan directamente acumulándose en la mácula de la retina para neutralizar los rayos UV y el espectro de luz azul. La luteína y zeaxantina filtran la radiación lumínica dañina y aumentan la densidad del pigmento ocular, mejorando la nitidez visual y frenando la degeneración macular, mientras que la astaxantina, un antioxidante extremadamente potente extraído de microalgas, alivia la fatiga ocular digital y la tensión del músculo ciliar (responsable de enfocar las pantallas de cerca).