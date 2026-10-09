Descubren cómo las células inmunitarias del cerebro logran frenar el párkinson

Investigadores de la Universidad de Oxford han descubierto una función protectora hasta ahora desconocida de la microglía, las células inmunitarias que residen en el cerebro, frente a la enfermedad de Parkinson. Estas células son capaces de eliminar selectivamente los cúmulos dañinos de la proteína alfa-sinucleína de las neuronas que producen dopamina, según un estudio publicado en Science Translational Medicine.

La enfermedad de Parkinson afecta a más de 10 millones de personas en todo el mundo y se caracteriza por la pérdida progresiva de las neuronas productoras de dopamina y la acumulación anormal de alfa-sinucleína en las células nerviosas. Estos cúmulos, conocidos como agregados, están relacionados con el desarrollo de la enfermedad.

El hallazgo abre una posible nueva vía para investigar tratamientos capaces de ralentizar o incluso detener la progresión del Parkinson mediante el refuerzo de los mecanismos naturales de defensa del cerebro.

La microglía constituye la primera línea de defensa inmunitaria del cerebro. Estas células responden ante las lesiones, eliminan restos celulares y participan en el mantenimiento de las conexiones entre las neuronas. Sin embargo, cuando permanecen activadas durante demasiado tiempo también pueden provocar inflamación y contribuir al daño neuronal.

Para estudiar su comportamiento, los investigadores desarrollaron modelos a partir de células madre humanas que permitieron observar conjuntamente neuronas productoras de dopamina y microglía humanas.

El equipo comprobó que, cuando aparecían agregados de alfa-sinucleína dentro de las neuronas, la microglía podía eliminarlos mediante un proceso denominado trogocitosis. En lugar de destruir o engullir completamente una neurona dañada, las células inmunitarias mordisquean pequeñas porciones de ella que contienen el material perjudicial. De esta forma, la microglía consigue retirar los cúmulos de alfa-sinucleína sin destruir la estructura general de la neurona.

"Lo sorprendente es la precisión de esta respuesta", explica Hung-Ju Chueh, primer autor del estudio. Según el investigador, las microglías no se limitan a eliminar neuronas dañadas, sino que retiran específicamente las partes que contienen la proteína agregada.

Un mecanismo de protección

Los científicos también han identificado cómo se regula esta respuesta para evitar que las propias células inmunitarias terminen dañando el tejido cerebral sano.

El proceso está controlado por diferentes señales entre las neuronas y la microglía, entre ellas P2RY12 y CD22, además de la acción de la citocina IL-10, que funciona como una especie de freno para limitar la actividad de las microglías.

Mediante la secuenciación de ARN de células individuales, los investigadores identificaron además una subpoblación concreta de microglía que está especialmente asociada a esta respuesta protectora.

"Nuestros hallazgos ponen de manifiesto que la respuesta inmunitaria en la enfermedad de Parkinson es más compleja que simplemente beneficiosa o perjudicial", señala George Tofaris, autor principal del estudio.

Según el investigador, comprender cómo potenciar estas funciones beneficiosas de la microglía sin desencadenar una inflamación perjudicial podría abrir nuevas vías para desarrollar tratamientos capaces de modificar el curso de la enfermedad.

El papel de una proteína

El estudio también ha puesto el foco en GPNMB, una proteína cuya variación genética ya había sido relacionada con un mayor riesgo de Parkinson en estudios genéticos, aunque hasta ahora no estaba claro cuál era su función concreta en la enfermedad.

Los investigadores observaron que la GPNMB aumentaba en la microglía cuando estas células entraban en contacto con neuronas que contenían agregados de alfa-sinucleína y que interactuaba con esta proteína.

También detectaron un aumento de GPNMB en la microglía de la sustancia negra, la región del cerebro especialmente afectada por el Parkinson, en personas con acumulación de alfa-sinucleína y en pacientes con la enfermedad.