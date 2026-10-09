La Fundación Jiménez Díaz gana por cuarto año seguido el premio BSH en procesos médicos entre los hospitales públicos

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha recibido el premio Best Spanish Hospitals Award (BSH) en la categoría de "Procesos Médicos", dentro del grupo de "Hospitales públicos de alta tecnología". Es el cuarto año consecutivo que el centro obtiene este reconocimiento en esa categoría y grupo.

La consultora Higia Benchmarking entregó los galardones, que llegan a su octava edición, en un acto celebrado en Madrid. Asistieron representantes de los 65 hospitales públicos y privados participantes y lo clausuró la gerente asistencial de Hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), Mercedes Navío.

Los premios valoran a hospitales de agudos españoles, públicos y privados, a partir de hasta 53 indicadores de calidad asistencial, adecuación, eficiencia e indicadores especiales. Estos se aplican a cada uno de los hasta 110 procesos clínicos identificados en cada centro, con el objetivo de impulsar una gestión clínica orientada a la mejora continua.

La gerente adjunta de la Fundación Jiménez Díaz, Ana Posada, y la subdirectora médica, la doctora Ana Leal, recogieron el galardón, que sitúa al hospital entre los tres con mejores resultados de su grupo. El centro también quedó finalista en la categoría de "Procesos Quirúrgicos".

Otros hospitales premiados

Otros dos hospitales de Quirónsalud integrados en la red pública madrileña destacaron en esta edición. El Hospital Universitario Rey Juan Carlos, de Móstoles, recibió el premio en "Procesos Médicos" dentro del grupo de "Hospitales públicos generales y de referencia". En esa misma categoría y grupo, el Hospital Universitario Infanta Elena, de Valdemoro, quedó finalista.

La Fundación Jiménez Díaz cuenta con 665 camas, más de 4.500 profesionales y 26 quirófanos, entre ellos dos híbridos. Según el propio hospital, realiza más de 45.000 intervenciones quirúrgicas, más de 1,6 millones de consultas externas y más de 200.000 atenciones de urgencias, e ingresa a más de 33.000 pacientes.

El centro tiene además en marcha cerca de 700 ensayos clínicos y unos 500 proyectos de investigación, e incorpora cada año más de un centenar de nuevos residentes.

Según los datos del Sermas de septiembre de 2026, la demora media para consultas externas en la Fundación Jiménez Díaz es de 28,81 días, frente a los 59,91 días de media en la Comunidad de Madrid. En cirugía, la espera media del hospital se sitúa en 19,24 días.

Satisfacción de los pacientes

En la encuesta de satisfacción del Sermas de 2025, los usuarios valoraron a la Fundación Jiménez Díaz como el mejor hospital público de la Comunidad de Madrid, tanto dentro del grupo de alta complejidad como en el conjunto de centros, sin contar los monográficos, de apoyo y de media estancia.

Según el centro, desde 2010 lidera la valoración de los pacientes en estas encuestas y es el único hospital madrileño de alta complejidad que ha mantenido siempre su índice de satisfacción global por encima del 91 %, con la tasa de reclamaciones más baja.

El hospital, fundado hace 90 años por el doctor Carlos Jiménez Díaz, mantiene desde 1953 un convenio singular con la sanidad pública. Forma parte del grupo Quirónsalud y tiene acuerdos de docencia con la Universidad Autónoma de Madrid, entre otras entidades, además de su propia Escuela de Enfermería y un instituto de investigación sanitaria acreditado por el Instituto de Salud Carlos III.