Technogym y GOfit convierten el movimiento en solidaridad para apoyar la salud mental

Technogym y GOfit han recaudado 5.000 euros para apoyar la salud mental tras la iniciativa 'Dona tu Energía', desarrollada los días 6 y 7 de octubre en Madrid, en la que cientos de personas participaron en actividades de ejercicio físico. Los fondos serán entregados a la Fundación Ámbitos, entidad dedicada al acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad.

La acción llevó a Plaza de Castilla y Príncipe Pío un autobús adaptado como espacio de bienestar, donde los participantes pudieron realizar un circuito que comenzaba con una evaluación de composición corporal, fuerza y equilibrio para determinar su Wellness Age™. Posteriormente, realizaron entre cinco y 15 minutos de ejercicio en bicicletas conectadas.

La actividad física realizada por los participantes se contabilizó mediante MOVEs, la unidad utilizada por Technogym para medir la energía generada a través del movimiento. Durante las dos jornadas se acumularon más de 12.000 MOVEs, que se tradujeron en una donación conjunta de 5.000 euros por parte de Technogym y GOfit.

La Fundación Ámbitos, que mantiene una colaboración con GOfit Piscinas San Miguel, destinará los fondos a continuar su labor de acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad. La iniciativa se enmarca en las acciones de impacto social que GOfit desarrolla en las comunidades en las que está presente.

Además, los participantes pudieron canjear los MOVEs acumulados por obsequios de Technogym y GOfit o por pases y experiencias en los centros deportivos de la compañía. Según un comunicado, la iniciativa ha buscado vincular la práctica de actividad física con el bienestar y la participación en acciones de carácter solidario.