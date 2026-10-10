Día Mundial de la Salud Mental: listas de espera de hasta seis meses y un sistema público desbordado

La salud es una de las mayores preocupaciones que se tienen en una sociedad. Pero hasta hace poco no se incluía en esta la salud mental.

En España, según los datos recogidos y analizados entre 2023 y 2026 por el Congreso de los Diputados en un informe de Salud Mental, al menos un 34% de la población española sufre trastornos mentales, cifra que supera en hasta nueve puntos los datos estimados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante la preocupante situación de salud mental en España, el Ministerio de Sanidad trató de dar respuesta a las necesidades institucionales con un Plan de Acción de salud mental 2025-2027—que incluía un Plan de Prevención de Suicidios.

El Ministerio de Mónica García, que abogaba por ser pionero en la mejora de la situación de salud mental en España, se quedó corto en presupuesto, a cada ciudadano de este plan de prevención de suicidios le corresponderían 36 céntimos. A este plan le faltaron medios también para paliar la demanda de profesionales y mejora de listas de espera en el sector público.

Las listas de espera para acceder al psicólogo de la Seguridad Social van desde los tres hasta los seis meses, después de haber sido derivado previamente por el médico de cabecera. Una vez iniciada la primera sesión, las sesiones pueden espaciarse de 3 a 6 semanas y se imparten en torno a cuatro u ocho sesiones dependiendo de la situación del paciente.

No es de extrañar que con dichos datos haya habido en los últimos años un crecimiento de pacientes en el sector de sanidad privado para acudir a psicoterapia, ya que las sesiones son más habituales e ilimitadas y sin prescripción previa. En torno a un 86% de las consultas se realizaron en centros de pago según los datos registrados en 2025.

El suicidio como tema crítico

En el año 2024 se produjeron 3.953 muertes por suicidio en España, colocándose como la segunda causa de muerte externa (no natural) solo por detrás de las caídas accidentales. Aunque el suicidio en jóvenes presentó un descenso en los últimos años que puede atribuirse a una mejora en la concienciación sobre salud mental, sigue siendo frecuente en este sector.

En el caso de las jóvenes escolarizadas según los datos recogidos en el 2022 las niñas son las que presentan mayor malestar psicosomático—ansiedad o estrés crónico que derivan en una presencia de dolencias y malestar físico—sumado a otros trastornos presentes en esta edad como problemas con la imagen corporal.

El sector poblacional más afectado en el suicidio son las personas de entre 45 y 60 años, siendo los hombres mayores de 85 años el grupo de más riesgo, según informa el Consejo General de Psicología de España.

Defunciones por suicidio 2025 según edad y sexo | Fuente: INE

En este gráfico del INE—hombres (azul) y mujeres (rojo)—podemos comprobar que los hombres de 45 a 49 años son los más afectados, aunque el repunte en esta edad también se da en mujeres.

A pesar de la simplificación de Mónica García asegurando que los hombres sufrían más los perjuicios de la salud mental por ser masculinos, los datos apuntan a un conjunto de factores como menor tendencia a pedir ayuda, mayor aislamiento social, infrarreconocimiento de estrés laboral y mayor consumo de sustancias y métodos más letales.

Para tratar de atender las emergencias psicológicas de pensamientos e intenciones autolíticas se dispone en España de la línea de prevención de suicidio 024, abierta las 24 horas, gratuita y confidencial donde se puede valorar trasladar la llamada a servicios de emergencia.

La línea, operativa desde 2022, registró en el año 2025 un total de 204.449 atenciones totales incluyendo llamadas y mensajes. En torno a un 40% de las atenciones fueron catalogadas de riesgo medio-alto lo que conllevó la derivación a los servicios de emergencia de un total de 11.947 llamadas y 1.275 chats. La franja de edad más habitual se sitúa entre los 45 y los 49 años.

Aunque la línea telefónica permite evaluar la situación mental en España y atender buena parte de las emergencias, no es un sustitutivo de la atención especializada y se requieren más medidas para poder garantizar el acceso de todos los ciudadanos a profesionales de salud mental sin tener que esperar largas listas.

Problemas de salud mental más recurrentes

Este 2026 los problemas de salud mental más habituales en España según los datos recogidos del INE, Eurostat o el Ministerio de Sanidad reflejan lo siguiente:

La depresión y la ansiedad son los trastornos más frecuentes junto con el insomnio crónico y el burnout laboral que puede conllevar otras complicaciones. En franjas de edad superiores, adultos y personas mayores, la soledad no deseada es otro factor de riesgo.

Los profesionales sanitarios advierten de la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos para poder afrontar el aumento de demanda de tratamientos y cuidados, no vale con concienciar, hay que poder tratar.

Según los especialistas y la OMS algunos consejos para mejorar la salud mental, junto con la terapia y atención profesional, pueden seguirse en el día a día:

Mantener una rutina diaria que incluya cuidar de la higiene, rutina e higiene del sueño, deporte... Deporte o actividad física, tratar de tener al menos 30 min de movimiento diario. Alimentación variada, sin obsesiones y nutritiva. Relaciones sociales, con familia, pareja, amigos o actividades que impliquen el contacto social. Evitar la sobreexposición a redes sociales y a contenidos informativos, mantenerse bien informado es importante, pero la sobreexposición de noticias y estímulos constantes puede generar bucles de negatividad, estrés o sobrepensamiento. Tener hobbies y pasatiempos que ayuden a reducir el estrés y a desconectar de la carga responsable, laboral o personal de otras cuestiones.

Todo esto ayuda a mantener los niveles de cortisol bajos, pero no es un sustitutivo de consultas psicológicas o tratamientos especializados.

Los profesionales advierten también de que entre los nuevos retos de la psicoterapia contemporánea en España se encuentra el intrusismo profesional y el autodiagnóstico a través de internet, el auge de la tecnología y su impacto en la salud mental, el uso excesivo de fármacos como primera respuesta a los trastornos en lugar de la terapia conductual y la falta de profesionales y financiación.